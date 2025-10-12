Dos activistas de Futuro Vegetal arrojan pintura roja al cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón' del Museo Naval de Madrid

Dos activistas del colectivo Futuro Vegetal han atacado con "pintura biodegradable" roja el cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón', de José Garnelo, en el Museo Naval de Madrid. Los miembros ecologistas portaban el lema "12 de octubre, nada que celebrar. Justicia ecosocial".

El incidente se ha producido en torno a las 14.00 horas y ha sido emitido en directo en las redes sociales de Futuro Vegetal. "La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala. Basta de enaltecer la colonización y los genocidios, los históricos y los actuales", ha dicho Luna Lagos, portavoz del colectivo.

Desde sus redes sociales, el colectivo Futuro Vegetal ha expresado que esta protesta se une a las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios por la reparación de la ocupación de sus territorios. También han denunciado el actual "neocolonialismo extractivista que explota sus recursos naturales". En un llamamiento a la acción, la portavoz Victòria Domingo ha instado a la población a manifestarse en contra de la celebración de este día, así como a realizar boicots y sabotajes a las empresas que participan en el extractivismo.

"El 12 de octubre es una conmemoración histórica en el Estado español, marcando la llegada de Cristóbal Colón a América. Con esta protesta, ponemos sobre la mesa que, para muchos pueblos originarios, esta fecha simboliza el despojo y el sufrimiento colectivo. Los pueblos originarios están demandando el reconocimiento de las injusticias históricas y la promoción de reparaciones a sus comunidades. Celebrar esta fecha a menudo se percibe como un acto que ignora las heridas de un pasado doloroso y la opresión continua hasta la actualidad", asegura Futuro Vegetal.