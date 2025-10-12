El relevo será femenino o no será: así queda la música en valenciano tras el adiós de La Fúmiga y ZOO

Antes de nada, dejemos las cosas claras. ¿Se puede considerar la música en valenciano un genero musical? No, por supuesto; ni siquiera lo era hace unos años cuando sí se podía identificar un tipo de sonido y de temática con grupos y solistas que cantaban en la lengua propia. Ya hace tiempo que el valenciano se ha afianzado como herramienta de transmisión para mensajes y estilos musicales de lo más variado, desde el indie más oscuro a la electrónica más bailable, desde la reivindicación identitaria al desfase nocturno.

Y otra cosa que conviene aclarar: para este reportaje se han tenido en cuenta las escuchas que reciben los artistas en la plataforma de streaming Spotify, un criterio que ni indica la calidad de la propuesta y ni siquiera su trascendencia cultural -por eso no aparecerán por aquí los Orxata Sound System, que pasan de colgar su música en el espacio-, pero sí da ciertas pistas sobre la popularidad actual de cada uno de los aludidos.

¿Es grave, doctor?

Así, subrayadas estas obviedades, intentemos arrojar algo de luz a la actual escena de la música en valenciano después de haberse quedado algo oscurecida tras dos despedidas: una ya ejecutada, la de ZOO; y otra anunciada la semana pasada, la de La Fúmiga. ¿Es grave, doctor? Podría serlo, ya que estas dos bandas son, seguramente, las más populares que ha dado la música valenciana -y en valenciano- en los últimos tiempos, como también son las que más escuchas suman en Spotify.

La Fúmiga, que colgarán sus hábitos estampados en octubre de 2026 con un gran concierto en el Roig Arena, cuenta a día de hoy con cerca de 406.000 escuchas mensuales, lo que demuestra la transversalidad y amplio alcance de su propuesta festiva pero con un toque identitario y reivindicativo. Ningún otro grupo en valenciano reúne hoy en día tantos oyentes como los de Alzira, ni siquiera ZOO, los segundos en esta lista con 266.530 al mes y con una canción -la omnipresente “Tobogán”- como el tema en lengua vernácula con más escuchas (16,3 millones) por delante de “Mediterrània” (12,4 millones) de, precisamente, La Fúmiga.

Un alivio

El tercer puesto en el ranking con 75.101 oyentes mensuales lo ocupa Auxili que, a diferencia de sus predecesores, siguen vivitos y coleando. De hecho, este año han publicado nuevo disco ("Aborigen") y están a punto de concluir una gira que les ha llevado a los hábitats habituales de los grupos que cantan en valenciano (la Comunitat Valenciana, Cataluña, las Islas Baleares y el Viña Rock) pero también a Madrid o al País Vasco.

La despedida de La Fúmiga y antes la de ZOO se ha visto de alguna forma aliviada esta semana por el anuncio de regreso tras casi una década sin pisar los escenarios de La Gossa Sorda, históricos de la música en valenciano y uno de sus clásicos más vigentes como demuestran los 67.660 oyentes mensuales que reúnen en Spotify o los 11,9 millones de reproducciones que acumula su “Esbarzers”.

De aquella generación que impulsó la música vernácula y reivindicativa en los 90 y 2000, la banda comandada por Josep Nadal (Pep de la Tona en su encarnación vigente) supera en escuchas a otros grupos ya inactivos como Aspencat (51.064 al mes) o incluso a Obrint Pas (53.542) cuyo líder, Xavi Sarrià (57.036), colgó los guantes a finales de 2024. Herederos de la vertiente más rockera de aquella escena eran los Smoking Souls (42.175), que en junio se despidieron con un concierto en Pego, su pueblo. También anunciaron parada temporal en 2024 ese bastión del folk en el siglo XXI que son El Diluvi (30.426), aunque todo apunta a un posible regreso como el que ha confirmado recientemente Tardor (6.609).

La nueva generación

Este cruce de datos entre bandas que se retiran o que ya hace tiempo que no tocan y popularidad en las plataformas de streaming podría indicarnos que la escena de la música en valenciano no pasa por su mejor momento. Pero no es así: listas de reproducción, escenarios y festivales ven cómo una nueva generación -comandada especialmente por mujeres- se va abriendo paso de forma orgullosa y evitando, además, los caminos más trillados.

Ahí está, por ejemplo, JazzWoman, quinta en escuchas mensuales de la escena en valenciano (66.406) que ha virado del hip-hop con toques de afrotrap, salsa, merengue y bachata al rock, heavy, punk y ska de “Contra vent i marea”, su último trabajo. O Naina, la última sensación de nuestro panorama musical, una joven de Algemesí cuya propuesta de ritmos electrónicos, melodías pop y actitud desinhibida (esuchen la fantástica “No sé ballar”) ya reúne 62.222 escuchas mensuales en Spotify.

Uno de los cerebros musicales más inquietos que han surgido últimamente por aquí es el de Sandra Monfort, ya sea en solitario (32.970) o como parte de las Marala (42.217). Sin salirse de los márgenes del pop electrónico con un toque instrospectivo que mira de reojo la música tradicional encontramos a Abril (31.247) mientras que Esther (27.071) ha optado por un popandroll empoderado en los 90 para afianzar su carrera.

Más nuevos talentos femeninos empujando esta nueva escena valenciana. El de Mireia Matoses, ya sea cantando al frente de Malifeta (23.026 escuchas al mes) junto al “zoo” Arnau Giménez, que rapeando en Pupil.les (20.425) junto a Natàlia Pons. O el de Colomet (8.340) para demostrar que con el idioma de Estellés también se puede bailar. O el de Bèrnia (2.041) con su fusión orgánica de instrumentos tradicionales y elementos contemporáneos. O el de La Maria (9.495), una de las apuestas más estremecedoras y serias para que esta nueva era de nuestra música popular amplíe sus fronteras mentales sin renunciar a las esencias.

Hombres y clásicos

No todas las nuevas voces del nuevo pop valenciano son de mujer. Gava & Nico (8.883 escuchas mensuales) transitan con su “musiketa” esos ritmos urbanos en los que Cactus (27.610) son buenos referentes a seguir. Quinto (8.394) discurre entre el pop, el rap y la electrónica con la buena melodía como común denominador, como también hacen Sa Pena (2.514), pura escuela saforenca-marinera a cargo de los primos Ausiàs y Marta. Y no nos olvidemos del rap vieja escuela de Rawpublik (3.229), la electrónica de Faixa (2.130), la relectura de la música “festera” de Reina Mora (2.130) o del irónico paisaje que se divisa entre el folklore y el bakalao de Palmer (1.476).

Y entre los que se retiran y los que vienen, la música en valenciano sigue contando con sus referentes eternos -Raimon (19.889 escuchas mensuales), Ovidi Montllor (11.373) o Al Tall (6.464)- y ese puñado de artistas que, mientras las escenas van pasando, mantienen la fidelidad a su música, su país y su lengua. Hablamos,entre otros, de Pep Gimeno "Botifarra" (15.828), Pau Alabajos (14.887), Pepet i Marieta (13.047), Tesa (5.889), Dani Miquel (5.066), Novembre Elèctric (3.848), Jonatan Penalba (3.829), Feliu Ventura (3.608) o Miquel Gil (2.569) entre muchos otros.