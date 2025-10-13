Aitana hará parada en el Roig Arena el 22 de mayo de 2026
Las entradas salen a la venta el 23 de octubre, a las 12h, en la web www.roigarena.com
Aitana ya tiene fecha para su primera actuación en el Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig: será el viernes 22 de mayo de 2026. En el año del lanzamiento de su exitoso álbum “Cuarto Azul”, la artista arranca una nueva gira que pasará por el Roig Arena.
Desde su irrupción hace ocho años en la industria musical, Aitana ha evolucionado a icono consolidado del pop global, con un crecimiento artístico ha sido imparable. Hoy, es la artista pop con una identidad sólida que representa una generación marcada por valores como el empoderamiento, la autenticidad y la evolución personal.
Las entradas para el concierto de la artista salen a la venta el próximo 23 de octubre a las 12h en la web www.roigarena.com
