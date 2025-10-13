Festival
El Festardor anuncia su cartel con Sho-hai, El Drogas, Talco y los Lendakaris Muertos
El histórico festival de rock y rap se traslada en esta edición a València, a la Marina Norte y a Repvublica en una sola jornada con dos escenarios.
Levante-EMV
El Festardor, uno de los grandes encuentros de rock y rap del calendario nacional, celebrará su edición de 2025 en València con una jornada de alto voltaje musical. El festival tendrá lugar el 1 de noviembre y se desarrollará de forma simultánea en dos escenarios: uno al aire libre, en La Marina Norte, y otro en la Sala Repvblicca, en Mislata.
De la unión entre un festival y una sala de conciertos surge este nuevo formato que promete una experiencia única, combinando la energía del rock con la contundencia del rap en una sola jornada.
El Escenario Rock Norte, ubicado en el recinto de La Marina, reunirá a nombres imprescindibles de la escena como El Drogas, Talco, Lendakaris Muertos, Dakidarría y Me Fritos And the Gimme Cheetos. Por su parte, el Escenario Rap, en la Sala Repvblicca, contará con las actuaciones de Sho-Hai, Dollar Selmouni, Nadal 015 y Luca Mad.
El festival arrancará a las 17:00 horas. Las entradas ya están a la venta a través de Ticketvip. El festival reúne a referentes absolutos del punk, el ska, el rap y la música alternativa nacional e internacional.
