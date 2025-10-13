El Festival de les Arts desvela parte de su cartel de 2026

El Festival de les Arts ha publicado el primer avance de su cartel para 2026 con una sorpresa: el regreso de un grupo internacional como uno de sus artistas principales. Se trata de los norirlandeses Two Door Cinema Club, que serán presumiblemente uno de los cabezas de cartel del evento.

Además, The Music Republic, la promotora de Les Arts, ha adelantado también la presencia de Siloé, Belén Aguilera, Carlangas, Carlos Sadness, Depol, Elyella, Íñigo Quintero, Julieta, La La Love You, Pignoise, Sienna y Violeta.

Abonos a la venta

Los abonos para el Festival de les Arts 2026 se pondrán a la venta el próximo miércoles a partir de las 12.00 horas con un precio inicial de 44.90 euros, con gastos de gestión incluidos. Los abonos VIP saldrán a un precio de 75 euros que irá incrementándose según avance la venta. En la edición de 2025 los abonos se agotaron en apenas 35 minutos.

El Festival de les Arts se celebrará el 5 y 6 de junio de 2026 en su habitual ubicación de la Ciutat les les Arts i les Ciències.