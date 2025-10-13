Gastrónoma celebra una década de hitos gastronómicos

Diez años de Gastrónoma. Una década de hitos gastronómicos por la que han pasado miles de ponentes, expositores, visitantes. Diez años de trasladar cultura gastronómica a la sociedad y diez años fortaleciendo al sector. CaixaForum ha sido el escenario en el que Gastrónoma ha presentado su décima edición, que se celebrará del 26 al 28 de octubre en Feria Valencia. Además de presentar los programas de 2025, se ha hecho un pequeño repaso por su historia y se ha desvelado el lema de esta convocatoria, neXt, un leitmotiv que apuesta por “lo que se viene” en sostenibilidad, innovación, en talento joven y en la experiencia del cliente.

Presentación de Gastrónoma en CaixaForum / Levante-EMV

Esta edición, Gastrónoma ha crecido un 25% y ha colgado el cartel de completo. 290 expositores, 28.500 m2 de superficie y un programa donde la innovación, el talento, los referentes y el producto serán los protagonistas absolutos en todas las ramas que conforman la gastronomía: desde la alta cocina al pan, pasando por el vino, la pastelería, la tecnología, el aceite, etc.

“Somos el mayor showroom sectorial del país. Este año nos hemos superado a nosotros mismos y hemos logrado internacionalizar la feria con expositores de Italia, China, Portugal o Reino Unido”, ha destacado Alejandro Roda, director de Gastrónoma. “Las cifras de estas 10 ediciones hablan por sí solas, con más de 1250 actividades, más de 2000 ponentes, más de 2100 expositores que han recibido la visita de más de 167.000 visitantes. Todo ello hace que tengamos que sentir orgullo por haber conseguido tener un certamen referente en el país, gestionado de forma humilde y colaborativa, con el noble objetivo de aportar valor al sector”, añade.

Cocina Central: homenajes y lo que se viene

La Cocina Central traerá en esta edición homenajes, ponentes internacionales y algunos de los temas más candentes en el sector: el No Show, la inteligencia artificial o los nuevos modelos de negocio serán temas que se tratarán en esta edición. La sala tomará un papel protagonista, pues Gastrónoma siempre ha tenido un compromiso por visibilizar su papel, y en esta edición ha querido dar un paso más y ponerla al nivel de relevancia de la cocina. Así, el escenario principal estará moderado por miembros del Grupo La Sala Valenciana, “porque qué mejor que ellos para introducir, prescribir, hacer de anfitriones y embajadores de cada contenido”, señala Maje Martínez.

El domingo será día de celebración con un homenaje al esmorzar, brasa y arroz. El lunes y el martes se hablará de referentes nacionales e internacionales. Habrá grandes figuras como Dominik Utassy (Geiger Alm, Austria), con una estrella Micheli, y Bernd Knöller (Riff, Valencia), también con una estrella Michelin y dos Soles Repsol, quienes protagonizarán un cuatro manos único entre la cocina alpina y la mediterránea. Desde Valladolid llegará Sara Ferreras (Taller Arzuaga, 1 *, 1 Sol), con una ponencia dedicada a cocinar el paisaje de la Ribera del Duero. Fierro (Valencia, 1 *, 1 Sol Repsol, Smart Guide) y Valdenvira (Jaén, 1 *, 1 Sol Repsol) debatirán en torno al ‘No Show’ y el impacto que supone para los restaurantes.

Por su parte, Iñaki Aldrey (Atempo by Jordi Cruz, Barcelona, 1 *, 1 Sol) representará a esa nueva generación de referentes a los que no hay que perder de vista. Además, el sumiller David Seijas, histórico de elBulli y Premio Nacional de Gastronomía, presentará su obra Confesiones de un sumiller, junto a Javier Andrés. Además, tendremos un interesante foro sobre Bares y Barras valencianas y nacionales. Y todo sin olvidar la entrega de los premios "Uno de los nuestros" y los galardones "Ambaixadors de l’Exquisit Mediterrani".

Múltiples actividades

Los exitosos espacios que han consolidado Gastrónoma como un referente vuelven a ser protagonistas en su décima edición, caso del espacio de la Conselleria de Agricultura, que volverá a poner el foco en el origen del producto y en el productor, o el nuevo Espacio Mediterráneo by Cámara Valencia, con talleres participativos, concursos de escuelas y profesionales. En el caso de Wine Experience, destacan las sesiones con David Seijas, que hablará de las catas con vino sin alcohol, las dedicadas a las burbujas o la cata de Fondillón maridada con chocolates.

El espacio Cooking, conducido por Valencia Club Cocina, combina grandes nombres de la gastronomía con promesas de los fogones, así como un claro compromiso social a través de talleres en los que participan diferentes ONGs. Además, los espacios #PandeVerdad y BeSweet contarán con la presencia de los campeones de España en pastelería, así como del equipo nacional de Panettone. Destacar también la celebración del campeonato más prestigioso de chocolate de España y uno de los mejores del mundo: el MMACE. Todo ello se complementa con un gran número de ponencias en El Aula o EntreOlivos.

Por su parte el espacio de la Conselleria de Agricultura congregará en Gastrónoma a un elenco de chefs de primer nivel que pondrán en valor la rica gastronomía valenciana. Entre los nombres más destacados; Carolina Álvarez, jefa de cocina de Quique Dacosta Restaurante, con tres estrellas Michelin; Nazario Cano, reconocido por su nuevo restaurante en Moraira; Miguel Barrera, Alejandra Herrador y Raúl Resino, chefs con estrella Michelín de Castelló. A ellos se suman otros talentos como Iñaki Aldrey, del Restaurante con estrella Atempo by Jordi Cruz (Barcelona), entre otros.

Vicente Tejedo Tormo, secretario autonómicode Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca; José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo; Paula Llobet, concejala delegada de Turismo; el director de la Fundación Visit Valencia y Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, subieron al escenario para hablar de gastronomía, de producto, de negocio, de cultura gastronómica.