Paco Roca explica cómo funciona el Tribunal de las Aguas en su último cómic

El Tribunal de las Aguas ha ampliado sus publicaciones divulgativas con un nuevo cómic ilustrado por Paco Roca y que, bajo el nombre de "Tribunal de las Aguas", explica en castellano y valenciano el funcionamiento de la institución milenaria. Y lo hace a través del relato protagonizado por Amparo, la nieta de uno de los síndicos del Tribunal, que explica cómo se resuelven pacíficamente las disputas sobre el uso del agua.

Diseñado como un recurso didáctico, el cómic también incluye un vocabulario y un mapa de la ciudad de València del siglo XVII, y se entregará como obsequio a las visitas educativas, ha informado la institución.

El Tribunal de las Aguas ilustrado por Paco Roca / Levante-EMV

El presidente del Tribunal y síndico de la acequia de Rascanya, Enrique Aguilar, ha explicado que desde el Tribunal de las Aguas, "como institución milenaria y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO", están " comprometidos con la divulgación de nuestras funciones y su importancia para la conservación de la Huerta de València, especialmente entre los más jóvenes".

"Con este nuevo cómic actualizamos nuestras publicaciones divulgativas, colaborando con Paco Roca, un dibujante de prestigio internacional, para seguir difundiendo la importancia de la mediación para la protección y gestión sostenible del agua", ha añadido.

Para Paco Roca, "dibujar esta pequeña historia ha sido un proyecto bonito e interesante para conocer mejor la labor del Tribunal de las aguas. Una entidad patrimonio cultural de la humanidad con tantos siglos de historia y que a día de hoy sigue siendo útil". "Espero que los lectores disfruten de este cómic tanto como yo lo he hecho al dibujarlo", ha agregado.

El jueves será la presentación

La presentación del nuevo cómic será el 16 de octubre en la Plaza de la Mare de Déu, frente a la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de València, el mismo lugar donde la institución se reúne cada jueves.

El Tribunal de las Aguas, reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2009 y Héroe de la Alimentación por la FAO en 2023, es una de las instituciones jurídicas en funcionamiento más antiguas del mundo.

El Tribunal de las Aguas representa valores como la mediación, el consenso y la responsabilidad compartida que ahora, gracias a la imaginación de Paco Roca, se transmitirán a las nuevas generaciones con la historia de Amparo y su abuelo, concluye la institución. EFE