La película de Blasco Ibáñez que pudo ser y no fue: Publican el guion de 'Amor andaluz'

La Casa Museo Blasco Ibáñez publica por primera vez el guion literario original de 'Amor andaluz', un borrador de argumento o escenario escrito por Vicente Blasco Ibáñez y que Hollywood rodó con el nombre de 'Argentine Love'. Se trata de una película de Allan Dwan y que hoy se considera perdida. El guion de esta película, que se exhibe actualmente en la Casa Museo Blasco Ibáñez, se publica por primera vez para disfrute de los amantes de las novelas cinematográficas, argumentos de películas que se imprimían en forma de folletín en revistas o en formato de libro de bolsillo en colecciones.

En concreto, 'Amor Andaluz' o 'Argentine love' en su versión en inglés, aborda la historia de un matrimonio concertado entre una mujer argentina y un hombre que sus tutores eligen para ella. Sin embargo, la joven, interpretada por Bebe Daniels, está enamorada y sale con otro hombre, que estará dispuesto a matar a cualquier pretendiente de su enamorada.

El libro recopilatorio de los guiones de Blasco Ibáñez donde se encuentra 'Amor andaluz'. / L-EMV

Estas novelas, que proliferaron en paralelo a la consolidación del cine como espectáculo de masas, eran en realidad versiones resumidas de los argumentos novelados que estaban ilustradas con fotogramas y con textos que suministraba el mismo film. Las adaptaciones se construían a partir de los intertítulos y los materiales proporcionados por las compañías cinematográficas, lo que da fe de su carácter publicitario.

'Amor andaluz' se publica dentro de la obra 'Blasco Ibáñez: Siete argumentos y un guion cinematográfico' que recopila algunos de los textos que el autor valenciano escribió para la gran pantalla, entre ellos el largometraje 'La encantadora Circe'.

Reedición de 'Flor de mayo'

La publicación de este guion coincide también con el 130 aniversario de 'Flor de mayo', una de las obras referenciales del autor valenciano donde el naturalismo característico de la obra está en su máximo esplendor. Para celebrarlo, la Casa Museo de Blasco Ibáñez y el Ayuntamiento de València han reeditado el clásico y han organizado una exposición junto a las láminas e ilustraciones que Segrelles pintó para él, además de rutas guiadas por los escenarios que se mencionan en esta novela.

La obra 'Flor de mayo' sigue la vida de un grupo de pescadores y pescadoras de El Cabanyal y su relación con el mar, fuente de vida pero también de muerte. Así, los principales personajes que van desde la tía Picores hasta Pascualo, Tonet y Dolores, vivirán las angustias de un siglo XX complejo, con su pobreza y miseria que azotaba todavía más a los que se dedicaban al mar.