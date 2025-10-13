Los Radiadores, 15 años irradiando rock and roll

Me gusta entrevistar a los músicos cuando están de resaca. Más allá de las manifestaciones físicas del asunto como el dolor de cabeza, las náuseas, el agotamiento, el sueño o la sed, existe en ellos un malestar psicológico en el que el arrepentimiento, la soledad o el abatimiento emocional les baja la guardia y acaban soltando confesiones truculentas, más o menos inadecuadas pero dotadas de un enorme peso humano. De una sinceridad que a veces resulta incómoda pero que en el papel quedan de dulce. Llamo con esa esperanza un domingo a Raúl Tamarit, líder de Los Radiadores, porque he visto a través de sus redes sociales que ha salido fuerte el viernes y el sábado.

Una mierda para mí. Su voz está más ronca de lo habitual y tose a menudo, vale, pero intelectual y anímicamente es la roca de siempre a pesar del doblete. Sus respuestas son certeras, eléctricas, sólidas y rápidas. Conversa igual que toca, igual que vive, igual que sale. Con decisión, seguridad, respeto y honradez. Venga colega, dame casquería, que cumplís 15 años y quiero tocarle la fibra al personal. En estos tres lustros dime cuál ha sido vuestro peor momento, ese bajonazo mortal en el que estuvisteis a punto de tirar la toalla. Secretos de local de ensayo, que viene a ser la alcoba de los grupos de rock. “Tampoco es que lo hayamos comentado en profundidad, porque al local vamos a tocar, a pasar un buen rato juntos y hablamos de lo que tenemos entre manos, el disco en el que trabajamos, los conciertos que tenemos por delante. No hacemos balance. Obviamente la pandemia fue un momento muy duro, acabábamos de sacar 'Bailes de Verano' y no se pudo promocionar, no pudimos girarlo. Y aun así se vendió muy bien a través de nuestra web, quizá porque la gente estaba aburrida en casa durante el confinamiento”, recuerda.

Momentos triunfales también han tenido muchos a lo largo de esta década y media en la que han publicado 5 elepés y 3 epés y han dado más de 150 conciertos. “La gira en la que teloneamos a Seguridad Social con su formación de ‘Introglicerina’ fue impresionante. Las dos noches en 16 Toneladas abriendo para Los Enemigos también fueron sensacionales”. Momentos a la vista de todo el mundo, pero también hubo alegrías en el ámbito privado y cotidiano. “El proceso de componer canciones es muy emocionante, tener la idea, trabajarla, llevarla al local, verla crecer con ayuda de todos, comprobar cómo cobra vida, eso es alucinante, esa sensación mola mucho. Hacer una canción no es nada fácil, es un desafío, un esfuerzo. Cuando la terminas te invade una sensación muy satisfactoria”.

Para celebrar estos 15 años que “se han pasado súper rápido porque no hemos parado de hacer cosas. Parece que fue ayer cuando le dije al Joven de montarnos un grupo”, Los Radiadores han publicado un disco en directo, “¡Están Vivos! en el Fillmore Huertano” grabado en un recinto al aire libre en Elda/Petrer que está cobrando una fama legendaria gracias a la programación confeccionada por Paco Oncina, a la calidad del sonido ofrecida por el técnico Jorge Navarro y al ambientazo que procura la fiel y entusiasta concurrencia. “Nos enteramos a posteriori de que habían grabado el concierto por pistas, así que lo revisamos y lo mezclamos. Desechamos algunas canciones hasta quedarnos con 15, una por cada año de existencia de la banda”. El resultado es una apisonadora, el punk rock marca de la casa, acelerado, potente, afilado, energizante. El formato cedé en digipack sobredimensionado ha visto la luz gracias al saber hacer de Osadía Producciones y ha contado con la esforzada ayuda de artistas gráficos y plásticos de la órbita radiadora: Lydia Borja, Balbina Benito, María Carbonell, José Lázaro y Antonio Minerba, pintor italiano que ha insertado en cada ejemplar un póster titulado “El Gran Premio Final” inspirado en una canción de la banda.

Vicente Vila “Metralla”, Sergio Domingo, José A. Nova y Raúl Tamarit se subirán al tablado del 16 Toneladas el sábado que viene a las 20:00h no tanto para presentar su nueva criatura como para regalarnos un fiestón por su cumpleaños. Prometen lo de siempre, ríos de adrenalina, rock a manta, canciones como soles, chorros de electricidad, acordes crujientes y letras excelentes, pero también un repertorio único e irrepetible que viene cargadito de sorpresas. No sé si al final les habré tocado la fibra, pero al menos les habrá quedado claro que este sábado no tienen un lugar mejor al que ir.