La ventana más valenciana de la Mostra: el festival proyectará una veintena de producciones locales

La Mostra de València es ya en sí una ventana al cine que se hace en la cuenca mediterránea. Si cerramos un poco más el plano podemos hablar de una nueva ventana, precisamente el nombre con el que han querido bautizar la nueva sección de esta edición, 'Finestra'. Que sea en valenciano tampoco es casual. 'Finestra' aglutina un conjunto de películas de sello valenciano, que forman parte de otras secciones del certamen. A ellas, se han sumado también aquellas con más nominaciones en los Premios Lola Gaos que otorga la Academia Valenciana del Audiovisual.

El concejal de Cultura y presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno; la subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales y directora de la Mostra, Sara Mansanet, y la presidenta de la Academia Valenciana del Audiovisual, Teresa Cebrián, han presentado este lunes en el Palau de la Música esta sección dedicada al cine valenciano.

Moreno, Mansanet y Cebrián, junto a los cinestastas este lunes. / Live Music Valencia

Los pases de las películas nominadas a los Premios Lola Gaos en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión (que no sólo incluirán ficción, sino también documental y animación) tendrán lugar en el Cine ABC Park de València, acompañados por sus respectivos equipos. Según ha adelantado Cebrián, los nominados a estas distinciones se darán a conocer próximamente.

Mariscal, por Laura Grande, en la Sección Oficial

Pero no serán las únicas representantes del cine producido en València, las distintas secciones de este año de la Mostra tendrán también una gran presencia de la creación audiovisual de la Comunitat Valenciana. Como ya se anunció, el documental ‘Mariscal. La alegría de vivir’, de Laura Grande, competirá en la Sección Oficial.

Según ha dicho Mansanet, entre las películas valencianas en las distintas secciones y los nominados a los Lola Gaos, la Mostra proyectará una veintena de películas valencianas. Mansanet ha anunciado, además, que las películas de Finestra optarán a un premio de 3.000 euros, como apoyo a la creación de cine valenciano.

Para Cebrián, la sección Finestra es "muy necesaria", y la considera "una obligación para quienes hacemos cultura, para dar relevancia, visibilidad y abrir una ventana a nuestro audiovisual". La directora de la Academia ha celebrado que "la Mostra se convierta en punto de encuentro anual de la industria valenciana, que permite cumplir con esa obligación".

En cuanto a la temática de las obras que forman parte de Finestra, Mansanet ha asegurado que "no se puede hablar solo de un interés ya que es una sección transversal y variada, los intereses e inquietudes de los creadores son muy distintos, su sentido es que sea una ventana abierta a toda la producción valenciana, sea cual sea su interés".

Fotograma de 'La buena letra'. / L-EMV

Respecto al nuevo cine valenciano, Cebrián ha destacado que "llevamos ya un crecimiento progresivo durante los últimos años, no ha sido un fenómeno aislado de un año bueno. Se debe tanto a los apoyos que se han recibido durante muchos años para que esto fuera posible, como a la erupción de una nueva generación de cineastas que hacen apuestas más arriesgadas y que también manejan muy bien las claves de los mercados, de los festivales, que saben armar sus películas", ha dicho Cebrián.

Talento ante todo

Además, la presidenta de la Academia ha querido poner el talento valenciano por encima de todo. "Tenemos mucho talento y las circunstancias han permitido que se desarrolle. Algo como Finestra es clave para que esto siga siendo así", ha sostenido.

En esta línea, Mansanet se ha sumado a las palabras de Cebrián y ha añadido que "al talento se tiene que sumar una estructura institucional, pública, de financiación, de ayudas en condiciones. La creación audiovisual necesita muchísima estructura, de apoyo, porque para ser un cine en condiciones hace falta muchísimo dinero. El cine valenciano está creciendo y el compromiso tiene que ser a ese mismo nivel", ha dicho Mansanet.

'Los destellos'. / L-EMV

La responsable de la Mostra ha señalado que "es muy importante estrechar lazos y visibilizar que hay un sector grande, fuerte y que está muy alto", ha concluido.

Las películas de Finestra

Finestra se compone tanto de los nominados a los Premios Lola Gaos como de las cintas que se pueden ver en distintas secciones de la Mostra como la cinta inaugural, 'La cena', de Manuel Gómez Pereira; las que forman parte del apartado Xaloc: 'Balearic', de Ion de Sosa, o 'Nena', de Gabi Ochoa. En los pases especiales y 'Finestra' también se incluye el primer episodio de la serie 'La Ruta Vol. 2: Ibiza' o 'Las capas de la memoria', fruto de un taller celebrado en el Campus de Verano de la Academia de Cine en València, en el que participaron 15 alumnos.

Asimismo, al hilo del premio Palmera de Honor a Fernando Bovaira, Finestra proyectará 'La buena letra', de Celia Rico, y 'Los destellos', de Pilar Polomero. Ambas cintas han contado con la implicación del productor valenciano.