Una banda de 65 músicos afectados por la dana rendirá tributo a las víctimas y voluntarios

El Institut Valencià de Cultura (IVC), en colaboración con CaixaBank, a través del programa ‘CaixaBank escolta València’; y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) organizan un concierto extraordinario para rendir homenaje a las víctimas, damnificados y a todos los profesionales y voluntarios que desempeñaron "un papel crucial durante la catástrofe que asoló Valencia el pasado 29 de octubre de 2024", según el IVC.

El concierto tendrá lugar el sábado 18 de octubre, a las 12 horas, en el Teatro Astoria de Chiva. Esta iniciativa reunirá sobre el escenario a una banda sinfónica "singular" integrada por 65 intérpretes que vivieron en primera persona la emergencia, señala la conselleria en una nota.

Entre ellos se encuentran fisioterapeutas, técnicos en emergencias sanitarias, enfermeras, médicos, personal de las Fuerzas Armadas, policías locales, agentes de la Policía Nacional, miembros de la Guardia Civil, coordinadores de servicios en residencias de la tercera edad, técnicos de emergencias y protección civil, personal de Cruz Roja, militares, voluntarios y también personas damnificadas por la riada.

El concierto, dirigido por Hugo Chinesta, incluirá el estreno absoluto del pasodoble ‘Espíritu solidario’, compuesto por el propio maestro en homenaje "a quienes actuaron con entrega y compromiso durante la catástrofe".

Cartel del concierto. / L-EMV

El repertorio, "con un marcado acento valenciano", recogerá obras de compositores como Ferrer Ferran, Manuel Palau, Manuel Penella, José Serrano o José Padilla, con la colaboración del tenor Juan Ledesma como solista invitado.

'CaixaBank escolta València'

'CaixaBank escolta València' es una iniciativa puesta en marcha en 2014 por CaixaBank, en colaboración con el Institut Valencià de Cultura y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, dirigida a apoyar a las sociedades musicales valencianas y promover la actividad musical y educativa en el territorio.

Entre las líneas de este proyecto se encuentran la convocatoria anual de becas para estudiantes de las escuelas de música; los concursos, festivales y ciclos de conciertos de orquestas de la Comunitat Valenciana; el proyecto de recuperación de patrimonio ‘Música a la llum’, y L’Alqueria Julià – Casa de la Música, rehabilitada por CaixaBank, y que alberga desde finales de 2020 la sede de la FSMCV.

Tras la catástrofe del 29 de octubre de 2024, la entidad financiera destinó 100.000 euros de este programa a la recuperación de sociedades musicales afectadas.