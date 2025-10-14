Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes ante la “deriva” de Mazón con el valenciano

El escritor Ferran Torrent ha presentado su renuncia al Premi de les Lletres Valencianes por la “deriva académica e institucional” que ha tomado el Consell “con el valenciano, con su presencia pública y con su valor como lengua de cultura”. En una carta dirigida al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, Torrent asegura que toma esta decisión “desde el respeto personal, pero también desde la convicción de que la lengua no puede ser sometida a silencios burocráticos o a criterios políticos que desnaturalizan su papel central en nuestra identidad colectiva”. “No es posible disociar las letras valencianas de la lengua les que da sentido”, explica el escritor, que recibió el galardón el 8 de octubre de 2024 en Alicante.

En este sentido, Torrent señala que aceptó el Premi de les Lletres Valencianes porque la persona que se lo comunicó, el director general de Cultura, Miquel Nadal, “humana e intelectualmente me merece todos los respetos”. “También porque entonces todavía quería creer que aquel reconocimiento formaba parte de cierta normalidad política y cultural que, a pesar de los avatares, podía mantener viva una dignidad institucional”. El escritor de Sedaví explica en la misiva a Mazón que el diploma que le libró el jefe del Consell “se lo llevó la barrancada” del 29 de octubre. “Y, quizá, aquel presagio fue suficiente: probablemente, ya sabía el agua desatada que el premio era papel mojado”, concluye Torrent.

Ya en una entrevista concedida a este periódico el pasado mes de febrero, el autor de “Gràcies per la propina” aseguró que hubiera ya devuelto el Premi ante la gestión que la Generalitat estaba haciendo de la catástrofe. “Pero ahora sería hacer demagogia y volver a centrar la atención en mí”, justificaba a continuación.

La Generalitat decidió concederle el Premi de les Lletres Valencianes a Ferran Torrent “como reconocimiento a su talento para pasar por el tamiz del humor y la ironía las historias que cuenta, y para construir un universo de ficción en el que se representa la estampa de la ciudad de València”.

En el acto de entrega de estos galardones culturales celebrado el 8 de octubre en Alicante, Torrent habló en representación de todos los premiados y defendió una “Cultura que no admite más título de propiedad que el reconocimiento a los autores”. El escritor lanzó “una llamada para que las sociedades” se acerquen a las manifestaciones artísticas “sin apriorismos ideológicos”. “¿Dejaríais de leer a Josep Pla, Joan Fuster o Gilbert K. Chesterton por discrepancias políticas, religiosas o ideológicas?”, preguntó a la audiencia.

Torrent finalizó aquel discurso reconociendo estar "sinceramente agradecido" por el galardón literario, "que no esperaba" y que, confesó, compartió con su hermana María Isabel, enferma de alzhéimer, cuando aún no podía hacerse público. "Fueron veinte segundos de ilusión por los que mereció la pena romper el secreto", reveló.