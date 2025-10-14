La Fundación Bancaja pone una pica en A Coruña

La Fundación Bancaja da a conocer su vasta colección más allá de la Comunitat Valenciana. La institución sociocultural valenciana y Abanca han presentado este martes en la Sede Afundación de A Coruña la exposición ‘Compromiso con el arte’, que reúne una selección de fondos de las colecciones de arte de las dos instituciones. La propuesta, comisariada por Fernando Castro Flórez, es fruto de la colaboración entre dos organizaciones "que comparten tanto el firme compromiso con la conservación y difusión de su amplio patrimonio artístico, como la voluntad de buscar nuevos espacios de representación para el arte y los artistas", dicen desde Bancaja.

La exposición incluye un total de 77 obras, 24 procedentes de la Colección de Arte ABANCA y 53 de los fondos de la Fundación Bancaja. "Es la primera vez que se realiza una muestra tan amplia de la colección de arte contemporáneo de esta entidad fuera de la Comunidad Valenciana", informan las mismas fuentes.

El director general de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Comunicación de Abanca y presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, ha afirmado en la presentación de la muestra que "el arte es una gran herramienta de convivencia y cohesión social, es ese elemento capaz de conectarnos e igualarnos a todos los seres humanos. Por ello Abanca y su Obra Social, Afundación, se comprometen cada día con la experiencia artística". Asimismo, añadió que "la Colección Abanca y la colección de la Fundación Bancaja se unen en esta muestra que simboliza la colaboración institucional y la visión compartida, así como la forma de entender el arte ambas instituciones".

Presentación de la exposición 'Compromiso con el arte'. / L-EMV

En su intervención, el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón, destacó “el hito que supone la presentación tan diversa y extensa de parte de nuestros fondos de arte contemporáneo fuera de nuestro territorio de origen”, así como “la gran oportunidad de exponerlos en A Coruña junto con obras de una colección de referencia como la de ABANCA, consiguiendo el objetivo de que la obra de artistas valencianos y gallegos dialogue con artistas internacionales”.

De las vanguardias artísticas al arte actual

"La Colección Abanca y la colección de la Fundación Bancaja son dos ejemplos de coleccionismo institucional consolidado a lo largo de los años. Aunque sus diferencias son evidentes, tanto por la relación de artistas como por el origen de los fondos, el comisario ha encontrado puntos de encuentro para ofrecer al visitante un interesante recorrido por la historia del arte, desde las vanguardias hasta el arte actual", según la institución valenciana.

La exposición, que ocupa las plantas principales de la sede de Afundación Coruña, está organizada a partir de grandes temáticas del arte contemporáneo, adaptadas a la singularidad y perspectivas de las colecciones de Abanca y la Fundación Bancaja.

Grandes nombres del arte

La visita comienza en la tercera planta del edificio con una serie de obras seleccionadas que muestran "la vitalidad" de las vanguardias, a través de artistas como Pablo Picasso, Juan Gris, Kandinsky, Juan Gris o Georges Braque.

El segundo bloque expositivo se centra en los desarrollos de la pintura abstracta. En este espacio de “búsqueda serena”, en palabras del comisario, destacan nombres como Teixidor, Scully, Usle, Förg, Mompó o Knoebel.

Una visitante, ante una de las obras de la exposición . / L-EMV

A continuación, el recorrido se acerca al pop español y a otras manifestaciones figurativas estéticamente cercanas al mismo, con especial presencia de artistas valencianos. Están representados Equipo Crónica, Equipo Realidad o artistas como Juan Genovés, además de otros creadores como Juan Barjola, Darío Villalba, Anzo, Luis Gordillo, Carlos Alcolea, Manolo Valdés o Eduardo Úrculo.

Otra de las salas está dedicada a las ensoñaciones oceánicas, partiendo de las visiones marineras de Urbano Lugrís, que se encuentran acompañadas por obras de Axel Hütte, Carmen Calvo y Julian Opie.

Por último, en la planta baja, se dispone la mirada a la naturaleza y el contexto urbano. Destacan las fotografías de José Manuel Ballester o Günther Förg, las arquitecturas de Miquel Navarro y la forma esencial dispuesta en la 'Columna de Venus' (1988) de Andreu Alfaro.