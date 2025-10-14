La Gossa Sorda presenta la seua nova gira 'A Tornallom': "L'ocorregut amb la dana ens ha motivat molt a tornar"
Picassent, Palma (Mallorca) i Cunit (Tarragona) seran els espais que acolliran els tres únics concerts
EP
La Gossa Sorda, que va anunciar este passat Nou d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, el seu retorn als escenaris després de quasi 10 anys, ha presentat la seua nova gira 'A Tornallom' amb la qual els de Pego busquen "animar a la gent a que plante cara a les adversitats que veiem en la nostra societat".
"Tot l'ocorregut en la dana ens ha indignat moltíssim i ens ha mogut molt a tornar", assegura el vocalista de la formació, Josep Nadal, qui sosté que, encara que el grup, "evidentment, no té la capacitat de salvar el país ni el món", amb el seu retorn sí que pretenen "animar a la gent al fet que cal donar una resposta col·lectiva, que cal plantar-se i que cal eixir al carrer".
En esta línia, ha indicat que un dels factors que ha motivat la volta als escenaris de la banda ha sigut la situació política que travessa la Comunitat Valenciana i que, a pesar que "moltes vegades la gent pensa que està tot perdut", ells creuen que no i que "la gent unida i amb idees clares pot canviar moltes coses".
"Darrere de tot retorn també hi ha un motiu de discurs, un motiu ideològic i entenem que cal tornar al que hem fet tota la vida en els escenaris, que és animar a la gent a que s'expresse i a que plante cara davant de les adversitats que veiem en la nostra societat", ha incidit el cantant.
Així mateix, Nadal ha assenyalat que per al grup la "indignació" ha sigut "sempre" un dels motors i que, encara que portaven un temps plantejant-se tornar als escenaris, el fet que en 2026 es complisquen deu anys de la seua retirada i la situació política a la Comunitat Valenciana, han sigut una de les motivacions per a fer-ho.
En esta línia, ha agraït el gran acolliment que ha tingut l'anunci del retorn de la banda i ha avançat que estan treballant "molt" per a "fer un espectacle nou que siga el més actual possible per a portar les cançons de tota la vida al present".
"Voluntat de resposta col.lectiva"
"Estem molt contents, molt il·lusionats i també una mica alucinando amb la resposta que ha tingut el publique, sobretot, en xarxes perquè nosaltres quan ens retirem no teníem xarxes i és una gran responsabilitat a l'hora de treballar l'espectacle que anem a fer de cara a la gent", ha remarcat.
Pel que fa a la gira, Nadal ha indicat que estarà composta per tres únics concerts que tindran lloc el 25 d'abril a Picassent, el 2 de maig a Palma (Mallorca) i el 23 de maig a Cunit (Tarragona). Les entrades estaran a la venda aquest dissabte.
A més, junt amb estos tres concerts, La Gossa Sorda presentarà una nova cançó amb el mateix nom de la gira. Segons ha explicat el compositor, 'A Tornallom' és una paraula antiga procedent de l'horta valenciana que fa referència al "treball comunitari, a treballar braç a braç": "Este és el missatge que volem plasmar un poc amb el retorn del grup i també les cançons en primera persona del plural, la voluntat de resposta col·lectiva", ha subratllat.
Preguntat pels espais triats per a albergar els concerts, Josep Nadal ha assenyalat que "volien tocar en el País de Valencià, Catalunya i les Illes Balears perquè són els llocs on més gent" els seguix i on es parla valencià. Igualment, ha indicat que buscàven espais "bastant grans" per a poder albergar "tot el volum de gent que esperem".
"També, evidentment, buscàvem espais que no foren contraris al nostre discurs i que ens permeteren fer autogestió per a poder fer les coses a la nostra manera", ha precisat el vocalista, al mateix temps que ha afegit que en les barres dels recintes es vendrà un refresc de la marca 'Palestine Drinks' on "el 100% dels beneficis es destina a projectes de col·laboració, educació, sanitat i desenvolupament econòmic en Palestina".
- Estos son los municipios con alerta roja por lluvias en Valencia
- Emergencias lanza una alerta roja por riesgo de inundación en la Safor y la Ribera
- Incredulidad y emoción en la designación de Marta Mercader como Fallera Mayor Infantil de València
- Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de València 2026
- Marta Mercader Roig, Fallera Mayor Infantil 2026
- Un rayo impacta dos veces en el centro de València
- Las comunicaciones por carretera y tren entre C.Valenciana y Cataluña, cortadas por las lluvias torrenciales
- ÚLTIMA HORA | Aviso rojo en la Safor y en la Ribera Baixa por lluvias torrenciales