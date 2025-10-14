Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Joaquín Sabina dedica una de sus canciones a la "superviviente" Noah Higón

El cantante actúa por tercera noche en el Roig Arena dentro de su gira 'Hola y adiós' y dedica a la valenciana, con siete enfermedades raras, uno de sus temas

Joaquín Sabina en el Roig Arena de València el lunes por la noche.

Joaquín Sabina en el Roig Arena de València el lunes por la noche. / LEMV

Redacción Levante-EMV

València

La tercera actuación de Joaquín Sabina en València tuvo una dedicatoria especial. A los pocos minutos de concierto, el artista ubetense dedicó uno de sus temas a la "superviviente" Noah Higón, la valenciana que convive con siete enfermedades raras diferentes y que se somete recurrentemente a todo tipo de tratamientos para sobrellevarlas.

Por su fuerza y su coraje, el cantante quiso dedicarle 'Calle Melancolía', la segunda canción que escribió en su vida -tal como aseguró en directo- y que ha rescatado para esta gira de despedida que le alejará de los escenarios tras 40 años sobre ellos.

Noticias relacionadas y más

Higón, emocionada, ha recogido el vídeo y ha publicado en redes un emotivo texto donde asegura que "esta superviviente" se reconoce "en cada cicatriz, en cada amanecer que un día creyó no volver a ver". "Gracias por tenerme presente. Gracias, maestro, por ponerle música a mis heridas, por recordarme que el arte también es una forma de supervivencia. Y gracias a la vida, que me dio otra oportunidad —no para ser la misma, sino para ser más yo que nunca", ha dicho Higón en la red social X.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents