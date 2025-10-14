Joaquín Sabina dedica una de sus canciones a la "superviviente" Noah Higón
El cantante actúa por tercera noche en el Roig Arena dentro de su gira 'Hola y adiós' y dedica a la valenciana, con siete enfermedades raras, uno de sus temas
La tercera actuación de Joaquín Sabina en València tuvo una dedicatoria especial. A los pocos minutos de concierto, el artista ubetense dedicó uno de sus temas a la "superviviente" Noah Higón, la valenciana que convive con siete enfermedades raras diferentes y que se somete recurrentemente a todo tipo de tratamientos para sobrellevarlas.
Por su fuerza y su coraje, el cantante quiso dedicarle 'Calle Melancolía', la segunda canción que escribió en su vida -tal como aseguró en directo- y que ha rescatado para esta gira de despedida que le alejará de los escenarios tras 40 años sobre ellos.
Higón, emocionada, ha recogido el vídeo y ha publicado en redes un emotivo texto donde asegura que "esta superviviente" se reconoce "en cada cicatriz, en cada amanecer que un día creyó no volver a ver". "Gracias por tenerme presente. Gracias, maestro, por ponerle música a mis heridas, por recordarme que el arte también es una forma de supervivencia. Y gracias a la vida, que me dio otra oportunidad —no para ser la misma, sino para ser más yo que nunca", ha dicho Higón en la red social X.
