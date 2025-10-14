El Tipo que Nunca Cena en Casa baja a persiana: 'Bon appétit' y hasta siempre

Las bienvenidas largas y las despedidas cortas. Es lo que ha debido pensar El Tipo que Nunca Cena en Casa, una suerte de crítico gastronómico de lo popular, de lo común, de lo urbano, de lo que consume la mayoría. Sin esnobismos ni elitismos, la persona anónima que manejaba esta página web y cuenta de Instagram ha anunciado que cierra ambas plataformas tras años de trabajo y después de haberse convertido en una suerte de guía para los valencianos. Consejos que ahora quedarán recopilados en un libro que sirve de cierre a toda esta etapa: 'Cenafuerismo aplicado. Un manual con gran cantidad de gastroinformación útil' que publica Drassana.

Sus peculiares 'reviews', donde combinaba humor y crítica gastronómica, eran consultadas asiduamente por el tono ácido pero cercano que cultivó. En Instagram tenía más de 27.000 seguidores que seguían a pies juntillas lo que tenía que decir sobre las nuevas aperturas o descubrimientos que se expanden por València.

La manera en que seleccionaba los restaurantes que visitaba tenían que cumplir con tres premisas: poder cenar hasta 25 euros por persona, que no fueran franquicias y que tuvieran platos propios alejados de las tendencias culinarias actuales o los tradicionales platos de barra de bar.

Así, establecía cinco notas: Tope de okey, Okey alto, Okey, Okey si pasas por allí y No tiene el okey. Las descripciones que hacía de su experiencia en estos bares mezclaba la propia crítica con una narración paralela en la que El Tipo creó todo un universo donde formaba parte de una 'Fundación' y su secretaria, Meredith, era una croqueta, y trabajaban en la Torre Alcachofa. Así, escribieron más de 400 críticas de restaurantes y bares valencianos, filtrados por barrios y por notas puestas, que permitía buscar lugares en función de la zona donde quisieras comer fuera de casa.

La última review publicada es del 5 de octubre al restaurante 'Marea' de Russafa, de cocina italiana, a quien le puso un 'Okey alto'.

La 'muerte' de El Tipo

Dentro de esa galaxia que inventó, en la carta de despedida a sus seguidores, explica que 'El Tipo' ha fallecido accidentalmente "por las cataratas del Niágara, peleando contra un archienemigo", al más puro estilo Sherlock Holmes. "En la fundación somos conscientes del gastrovacío que esto deja, pero esperamos que todos estos años de cenas hayan servido para que cada uno de ustedes tenga ahora una buena colección de restaurantes favoritos y de platos que les hagan felices", escribe.

Un libro de despedida

Como broche final a este viaje, El Tipo ha anunciado la publicación de 'Cenafuerismo aplicado. Un manual con gran cantidad de gastroinformación útil', de Drassana, un libro-manual para aprender a cenar fuera de casa correctamente, porque según declara: "Dale un pescado a un hombre y comerá un día, pero dale una caña, y te pedirá una tapa".