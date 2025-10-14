Los trucos de la estilista valenciana Mayte de la Iglesia para vestir con estilo (y sin esfuerzo) este otoño

La estilista valenciana Mayte de la Iglesia tiene claro que el verdadero estilo no consiste en seguir las tendencias, sino en vestir siendo una misma. Así lo ha demostrado durante la presentación de la nueva colección otoño-invierno de Esmara, junto a la top model Judit Mascó y el fotógrafo de moda Pedro Walter.

Bajo el lema “Vestir siendo tú vale la pena”, la firma de moda de Lidl apuesta esta temporada por una moda inclusiva, cómoda y versátil, pensada para acompañar a todas las mujeres, sea cual sea su talla, edad o estilo de vida. Cuatro cápsulas componen una colección que combina básicos urbanos y prendas más atrevidas, con precios accesibles (desde 2,99 euros) y tejidos sostenibles.

“En un armario real, la combinación de piezas clásicas con otras más elevadas es el ejercicio perfecto para aportar equilibrio, estilo y versatilidad en el vestir”, explica Mayte de la Iglesia, que firma los estilismos de esta campaña. “Tu outfit debe ser un reflejo de ti misma: cómodo, auténtico y con un toque que marque la diferencia”.

El método Mayte: cuatro claves para acertar siempre a la hora de vestir

De la Iglesia propone un enfoque práctico y realista, basado en la observación y la comodidad. En primer lugar, resulta fundamental construir un armario cápsula con prendas combinables entre sí para multiplicar los estilismos sin perder tiempo cada mañana.

Además, también apela a la búsqueda de la comodidad: sentirse bien con lo que elegimos es el primer paso para proyectar estilo.

En tercer lugar, la estilista vallenciana recomienda elegir los tonos que más favorecen, cada cual con los suyos. El truco infalible para De la Iglesia es mirar las venas del interior de la muñeca: "Si son azules, tu piel tiene un tono frío y te sentarán mejor los verdes, azules o granates. Si las venas son verdes, eres cálida y deberías apostar por beige, naranja o marrón", explica.

Por último, De la Iglesia cree que es fundamental apostar por los accesorios, como un bolso, un cinturón o unos zapatos "que pueden transformar un conjunto y adaptarlo a distintos momentos del día o incluso de la temporada".

El resultado son looks equilibrados y llenos de intención, en los que lo clásico se encuentra con lo contemporáneo. “El truco está en mezclar básicos neutros —negro, gris, camel o azul marino— con prendas o accesorios más llamativos. Ese contraste aporta versatilidad y carácter”, resume Mayte.

La moda que se adapta a ti

La campaña de Esmara reivindica una moda al servicio de la mujer real. “Saber lucir lo que llevas en el día a día es esencial: la moda tiene que estar a nuestro servicio y no al revés”, subraya Judit Mascó, embajadora de la marca. “Lo importante es descubrir nuestros puntos fuertes y aprender a reconocernos. Solo así proyectamos seguridad y autenticidad”.

Mascó, que lleva más de tres décadas posando ante las cámaras, comparte también sus secretos para salir bien en todas las fotos. El primero de ellos es la naturalidad y autenticidad: “Una foto funciona si proyecta algo real de ti”.

Además, resulta clave no imitar, "sonriendo sin forzar en las fotos como si estuvieras en una conversación con alguien", y recomienda jugar con las manos, "tocando un anillo, el pelo... son gestos que suavizan la pose y estiliza la silueta", dice Mascó.

Por último, la luz es fundamental, por lo que hay que evitar el sol directo del mediodía. Para Mascó, "la mejor luz es la del amanecer o la del atardecer", concluye.

Judit Mascó para la firma Esmara de Lidl. / PEDRO WALTER

Posar sin miedo (según el fotógrafo Pedro Walter)

El fotógrafo Pedro Walter, encargado de capturar la campaña, defiende que la clave de una buena imagen es la confianza: “Las fotos salen bien cuando te sientes segura, escuchada y guapa. Muévete, no te quedes rígida. Las mejores tomas ocurren cuando te olvidas de que te están fotografiando”. Su consejo final: “Ponte música y déjate llevar. La naturalidad es la mejor pose”.