Vicent Torrent presenta "Totes les cançons" aquest dimecres a la Sala Etno de la Beneficència
El llibre curat per Soledad Desfilis recull els textos de 87 cançons del músic valencià, tant amb Al Tall com els seus treballs personals
Aquest dimecres, a les 19 hores, la Sala Etno del Centre Cultural La Beneficència acollirà la presentació de Totes les cançons. Vicent Torrent, un volum editat per Soledad Desfilis amb la col·laboració d’Editorial Afers, que recull els textos de 87 cançons escrites per Vicent Torrent, tant en la seua trajectòria amb Al Tall com en els seus treballs personals, anteriors, coetanis i posteriors al grup.
El llibre es presenta com un cançoner contemporani que arrela a finals dels anys seixanta —moment clau per a la modernitat cultural valenciana i la recuperació de la tradició— i que s’ha anat expandint al llarg de cinc dècades fins arribar als nostres dies, ple de significats i referències.
En els últims anys, l’obra i el pensament de Torrent s’han difós a través de diverses publicacions. En 2019 es va reeditar La música popular (Institut Alfons el Magnànim); posteriorment, han vist la llum Sobirania musical. Reflexions des de la perspectiva d’Al Tall (2022, Universitat d’Alacant) i El llenguatge musical de la tradició valenciana (2023, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes). També en 2023, l’editorial Sembra publicà Vicent Torrent. La cançó popular, de Josep Vicent Frechina, i en 2024, la Universitat de València edità Les claus del tio Canya, de Tremedal Ortiz, un estudi sobre l’imaginari i les claus literàries del grup Al Tall.
Ara, amb Totes les cançons, es presenta per primera vegada el conjunt complet de l’obra lírica de Torrent, des d’himnes de resistència civil com "Tio Canya", "Darrer diumenge d’octubre" o "Cant de Maulets", fins a peces d’una sàtira esmolada ("La negociació"), d’ironia punyent ("Europ eu!"), de lirisme íntim ("Aquella nit") o d’ambició narrativa ("Joan i Karima"). El volum també inclou textos inèdits, com Liberanos, Domine o L’OTAN, que amplien la mirada sobre un repertori "essencial per entendre mig segle de cultura i consciència al País Valencià", tal com indica la editorial en un comunicat.
La presentació, oberta al públic, comptarà amb la participació de l’autor i de la curadora del llibre, Soledad Desfilis, i serà una oportunitat per redescobrir una veu fonamental de la música i la llengua valencianes.
