El Centre del Carme se llena de arte digital, tecnología y música electrónica con Volumens

El Centre del Carme de Cultura Contemporánea (CCCC) se convierte desde este miércoles y hasta el domingo 19 en epicentro de la arte digital, ciencia, tecnología y música electrónica de la mano del festival Volumens. La cita regresa al antiguo convento siete años después tras su última edición allí en 2018.

El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), Nicolás Bugeda; el director de Volumens, Antonio José Albertos; los profesores del Máster en Artes Visuales y Multimedia de la Universitat Politècnica de València (UPV), Josep Francesc Sanmartín y Ángela Montesinos; así como el artista y programador creativo, Owen McAteer, han presentado este miércoles la décima edición del festival, que llega cargada de experimentación artística.

Presentación de Volumens. / L-EMV

Programación en el Centre del Carme

Entre las piezas destacadas del festival se encuentran ‘Pulsewidth’ de Motus Art, alias del artista y programador creativo, Owen McAteer. A través de un sistema de algoritmos que transforma matemáticas en flujo visual, McAteer construye una experiencia inmersiva en tiempo real: imágenes animadas que mutan orgánicamente, revelando fragmentos de un todo que solo cobra sentido con la presencia del público, cuya interacción activa y completa la obra.

La propuesta internacional ‘Mirror Me!’, del dúo formado por Ahmed Jamal (Egipto) & Simon Weckert (Alemania), convierte el acto de mirarse en una exploración de la identidad colectiva; y ‘Entre nosotros’, de Patrick Ortiz, aborda temáticas como la percepción o el lenguaje digital.

Además, el CCCC acoge la exposición ‘Estéticas frágiles. Prototipando universos complejos’, del proyecto Campus Artes Visuales y Multimedia, fruto de la colaboración entre la Universitat Politècnica de València y, por primera vez, la Universidad de Arte de Linz (Austria).

Volumens es un lugar para la experimentación a través del arte y la tecnología. / L-EMV

Esta muestra reúne 12 proyectos que exploran la inteligencia artificial, el cuerpo híbrido, la memoria o la biotecnología, convirtiendo el Centre del Carme "en un laboratorio de creación especulativa", según el centro.

Arte ciencia y tecnología

Completan la programación el foro Dispositivos Transdisciplinares ACTS, coorganizado con la redACTS y el Máster AVM, donde artistas e investigadores debatirán sobre las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología como herramientas para la transformación social.

El Festival Volumens 2025 se despliega por ocho sedes durante cinco días en la ciudad de València y cuenta con el respaldo del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura, el Ayuntamiento de València y la Diputación de Valencia.

Música, arte y audiovisuales se dan la mano en Volumens. / L-EMV

Para Bugeda, Volumens es “un festival que eleva la exploración y la investigación audiovisual a la categoría de arte, situando al Centre del Carme en el mapa internacional del arte digital contemporáneo y de vanguardia”.

Por su parte, Albertos ha señalado que “este año celebramos una edición muy especial donde reafirmamos el compromiso de Volumens con la creación contemporánea en la intersección entre el arte, la tecnología, la ciencia y el sonido”. “Valencia se convierte un año más en un punto de encuentro internacional para artistas, investigadores, públicos y profesionales que entienden la innovación como una forma de arte”, ha añadido.

"Volumens es referente en arte digital, ciencia, tecnología y música electrónica a nivel nacional", señalan desde la Conselleria de Cultura.