El Festival de les Arts se resiente con el fondo KKR y la competencia del Roig Arena

El Festival de les Arts ha puesto a la venta este miércoles, a las 12.00 horas, los abonos para una edición, la de 2026, que, a tenor del ritmo de compra de las entradas, parece haber despertado menos entusiasmo que en ediciones anteriores.

Dos días después de haber desvelado parte de su cartel, con los norirlandeses Two Door Cinema Club como principal novedad, cientos de personas han accedido desde primera hora de la mañana a la “cola virtual” para poder asistir a la undécima edición del certamen, que tendrá lugar los próximos 5 y 6 de junio en València.

De 45 a 80 euros

Por el sistema de precios dinámicos, mediante el cual el coste de los abonos se incrementa en función de la demanda, el precio inicial, a partir de 44,95 euros, ha subido en pocos minutos hasta los 80 euros para los abonos generales.

Aun así, los primeros en agotarse han sido los abonos Golden VIP, que aseguran a los asistentes estar en la primera fila del escenario principal, y que han alcanzado los 210 euros. Los abonos VIP, por su parte, se han agotado a las 13.40 horas, con precios que han llegado a los 155 euros. En cambio, durante la tarde de este miércoles todavía quedaban abonos generales disponibles a través de la página web del festival.

Para la edición de 2025, el Festival de les Arts logró vender todos sus abonos en apenas media hora, y para la de 2024 lo hizo en una hora. Para la edición de 2026, que se celebra en el mismo recinto y en la que, teóricamente, se ha puesto a la venta una cantidad similar de abonos, estos seguían sin agotarse horas después de haberse iniciado la venta.

Adquirido por KKR

El Festival de les Arts está organizado por The Music Republic, una promotora valenciana que en 2023 fue adquirida por Superstruct Entertainment por unos 120 millones de euros. A su vez, en 2024, el fondo de inversión KKR adquirió Superstruct a través de su Fondo Europeo VI, en una operación que también involucró capital de CVC en la propiedad. Aun así, los hermanos David y Toño Sánchez, responsables de The Music Republic, siguen manteniendo el control de la gestión no solo del Festival de les Arts, sino también de otros eventos similares como el FIB, el Arenal Sound o el Viña Rock.

Esta vinculación de la promotora valenciana con KKR ha llevado a que varios artistas hayan renunciado a participar en sus festivales —como La Fúmiga— e incluso hayan cancelado sus actuaciones días antes de celebrarse, como ocurrió el pasado verano en el FIB con Residente, Judeline, Califato ¾, Jimena Amarillo, La Élite o Samantha Hudson.

El origen de este boicot es que KKR, el fondo propietario de The Music Republic está implicado en inversiones que —según denuncian quienes lo promueven— mantienen relación con actividades en Israel y los territorios ocupados palestinos, como la promoción de viviendas en asentamientos ilegales de Cisjordania y Jerusalén Este, o la participación en empresas israelíes que operan con tecnología militar, vigilancia y espionaje.

La competencia del Roig Arena

Esta nueva edición del Festival de les Arts será también la primera que se realiza desde la apertura del Roig Arena, el nuevo espacio de conciertos en València con una capacidad de público similar a la del evento que tiene lugar el primer fin de semana de junio en la Ciutat de les Arts. En mayo de 2026 -es decir, el mes anterior al festival de Les Arts- el Roig Arena ha programado alguno de los conciertos más importantes de la temporada, como los de Dani Martín, Aitana, Pablo Alborán y Amaia.

Cabe recordar que en 2024 Juan Roig se desvinculó de The Music Republic como socio para la gestión del Roig Arena tras iniciar esta colaboración en 2020 y finalizarla cuatro años después al comprar todas sus acciones en la sociedad que tenían en común.