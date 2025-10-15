La Imprenta CG presenta su Calendario Solidario 2026 en La Rambleta

El próximo martes 21 de octubre a las 19:00 horas, el espacio cultural La Rambleta de València acogerá la presentación oficial del Calendario Solidario 2026 de La Imprenta CG, un proyecto que un año más une arte, emoción y compromiso social.

Bajo el lema "Arte que cuida", este calendario marca el paso del tiempo y transforma cada mes en un gesto solidario. Los beneficios obtenidos se destinarán a la Fundación Infantil Casa Ronald McDonald de València, que ofrece alojamiento gratuito y apoyo a familias con hijos e hijas hospitalizados lejos de su hogar, junto al Hospital La Fe.

Doce artistas, doce universos

El Calendario Solidario 2026 cobra vida gracias a la colaboración altruista de doce reconocidos artistas e ilustradores, que han cedido su talento para construir este proyecto colectivo y comprometido:

Mayte Alvarado, Judit Balbastre, Boke Bazán, Uno Cá, Júlia Cano, Tete Chumi, Miguel Ángel Giner Bou, Alexia Kleeberg, Daniella Martí, Helena Moral, Sergio Pérez y Núria Tamarit.

Cada ilustración representa una ventana única al mundo: desde la poesía visual hasta el humor, desde la ternura hasta la crítica social, reflejando la riqueza de la diversidad artística contemporánea.

Como señalan desde La Imprenta CG, “cada ejemplar del calendario es mucho más que papel: es arte que cuida y abraza, un gesto que convierte el tiempo en solidaridad y la creatividad en hogar”.

Presentación en La Rambleta:

El acto del 21 de octubre será de entrada libre hasta completar aforo y contará con la participación de representantes de La Imprenta CG, algunos de los artistas del calendario y miembros de la Casa Ronald McDonald de València. Para asistir es imprescindible inscribirse en este formulario: https://goo.su/yGS23.

Será una oportunidad única para descubrir el proceso creativo del calendario, conocer más de cerca el trabajo de la Fundación y adquirir ejemplares solidarios in situ.