La moda sostenible orbita alrededor de València en el Future of Fashion

El pasado domingo, La Nau clausuró la exposición 'Tráfico de Modas. (1980-1992). Arrebato, juego y familia', una radiografía sobre la firma valenciana que, en su corta vida, fue revolucionaria. Los valores que defendía entonces -diseño y producción local y consciente- son hoy los aspiracionales. La marca murió con el auge de la 'fast fashion', que arrasó a las pequeñas empresas incapaces de competir con los gigantes que deslocalizaban para abaratar costes. Ese modelo ha dominado la industria hasta que la conciencia social y la justicia verde reclamaron producciones más sensatas y un consumo moderado.

En ese espacio de análisis y reflexión se sitúa el congreso Future of Fashion, que se celebra en València el 16 de octubre por cuarto año consecutivo como cita ineludible para las mentes creativas y ejecutivas del sector.

Su comisaria, la periodista especializada en moda y agitadora cultural Patricia Moreno Barberá, asegura que este congreso llega en un momento crucial para la industria: “Necesita repensar cómo priorizar la sostenibilidad sin dejarse amedrentar por un contexto geopolítico desfavorable”. Y añade: “Eso es lo que vamos a intentar: posicionarnos como un espacio donde los agentes de cambio del mundo de la moda se unan, generen lazos e intercambien ideas, que seamos la resistencia a los discursos que cuestionan los avances y quieren deshacer el camino de la sostenibilidad ya iniciado”.

En un momento en que la sostenibilidad corre el riesgo de quedar relegada, València vuelve al mapa de la innovación responsable. El foro, que se celebrará en La Harinera, sede de València Innovation Capital, busca pasar de la idea a la acción a través de diálogos, mesas redondas y conferencias con ponentes locales e internacionales, reflejando la transversalidad de una sostenibilidad que ya no es utopía, sino realidad.

De lo local a lo global

Desde las marcas más genuinas 'made in València', como Jimenas, hasta la experiencia de grandes firmas como H&M o Diesel, 'Future of Fashion' quiere mantener viva la conversación sobre los retos éticos y productivos de una industria tan contaminante como innovadora. En ese contexto, València tiene un doble peso: mantener viva la imagen del Mediterráneo ideal, sacudido ahora por el cambio climático, y reivindicar una tradición histórica en moda e indumentaria que la posiciona como “la capital del sur de Europa en moda sostenible”, dice Moreno.

El congreso Future of Fashion el su edición de 2024. / Brava Studio

En el norte, ese papel lo ocupa Copenhague, referente en políticas sostenibles aplicadas a la moda y cuya pasarela internacional exige criterios de responsabilidad a las firmas participantes. “En València, con un bagaje histórico inmenso en textil y calzado, con la Ruta de la Seda que revolucionó la forma de vestir en Europa y con una indumentaria tradicional que mantiene su esencia, la globalización y la deslocalización de la industria han afectado muchísimo. Todo ello refuerza la idea de que València debe comprometerse en esta carrera hacia la sostenibilidad”, sostiene Moreno.

Como paso más en ese diálogo entre Copenhague y València, el encuentro contará con el apoyo de Copenhagen Fashion Week, que participará a través de Ann-Sophie Choi, responsable global de alianzas y patrocinios, abriendo conexiones entre el tejido local y la pasarela internacional.

La jornada combinará formato presencial y streaming, y contará con la valenciana Mayte de la Iglesia como maestra de ceremonias. Modelo, estilista y comunicadora —pionera en el ámbito digital—, De la Iglesia representa esa mirada amplia sobre un sector en plena transformación.

La ética es moda

El foro se abrirá con un diálogo entre Sònia Flotats, directora de Move! Moda en Movimiento, y Ona Bascuñán, experta en comunicación corporativa y exresponsable de sostenibilidad, diversidad e inclusión en H&M. Ambas analizarán los retos actuales del sector y la necesidad de integrar la ética en las estrategias empresariales.

Entre las protagonistas destaca la diseñadora Faustine Steinmetz, figura clave de la nueva artesanía contemporánea. Nacida en París y establecida en València, fue finalista del premio LVMH y ha colaborado con Balenciaga o Diesel. Su intervención girará en torno al valor del trabajo artesanal y la capacidad del 'denim' para reinventarse desde la sostenibilidad y la creatividad.

Otro de los debates pondrá el foco en el llamado 'Crecimiento sostenible: ¿es posible crecer con moderación?'. La periodista Rocío Alonso, de Fashion Network, moderará una mesa con Coral Adrados (Blue Banana), Pepe Barguñó (Thinking Mu), Barb Bruno (Tinycottons) y Tania Pardo (Jimenas).

Slow fashion contra la moda ultrarrápida

El debate es inevitable: se fomenta la sostenibilidad, pero la moda ultrarrápida con Shein o Temu no deja de crecer. Moreno lo tiene claro: “Con la aparición de estas cadenas, lo que siempre habíamos considerado fast fashion, como Zara o Mango, ha encontrado un espacio intermedio, alejándose de ese modelo. El caso de Zara es paradigmático, porque para dar respuesta a las microtendencias se recurre ya a colecciones cápsula con colaboraciones de artistas o diseñadores, pero enfocando su negocio hacia una moda más consciente, básica y ajena a las tendencias efímeras”.

Nacer ya como firma responsable

El foro también explorará el surgimiento de una nueva generación de marcas nativas responsables, con la participación de Gospel Estudios, el proyecto del creativo Horacio González-Alemán y el futbolista Héctor Bellerín, reconocida por The Business of Fashion por integrar la ética en su identidad de marca.

Se trata de un ejemplo de moda sostenible y consciente, con producciones pequeñas pero sólidas, estilo propio y vocación atemporal. Moreno recuerda que desde lo sostenible también se puede responder a las microtendencias que “vienen de la calle, de TikTok, y eso no se puede evitar porque es una forma de expresión”. “Lo que sí puede hacerse -añade- es que para cada tendencia haya una alternativa sostenible, y las hay: si se lleva el denim, se puede comprar en la línea artesanal de Diesel, pero si se busca algo más arty, para eso está Thinking Mu”.

Imagen de archivo de Future of Fashion. / FOF

Entre las voces internacionales destaca Hayett Belarbi McCarthy, modelo de raíces argelinas e irlandesas que, tras desfilar para Louis Vuitton o Hermès, ha orientado su carrera hacia el arte y la cocina como forma de memoria cultural. Comprometida con causas sociales, McCarthy conversará en directo con la periodista y locutora Ane Guerra, reconocida por Forbes España como una de las cien personas más creativas del país.

Como novedad, el programa incorpora un Pitch Clinic para proyectos emergentes de moda sostenible, dirigido por Javier Fernández Poyo, exdirector de Innovación en Desigual.

Organizado por la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana dentro del València Design Fest, el evento se consolida como uno de los foros de referencia del sur de Europa. El director de la Fundació, Xavi Calvo, subraya que la iniciativa encaja con la vocación de la ciudad de “impulsar una industria más innovadora, sostenible y humana”. València, reconocida Ciudad del Diseño por la UNESCO, Capital Mundial del Diseño 2022 y Capital Verde Europea 2024, refuerza así su apuesta por la creatividad como herramienta de transformación.