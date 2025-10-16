Qué hacer en València: los mejores planes del fin de semana

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

MÚSICA

Los fines de semana son para bailar y cantar a pleno pulmón.

La cabra mecánica, en concierto. Auditorio del Roig Arena. 17 de octubre. Lichis y compañía aterrizan en València con temas tan conocidos como 'Felicidad', 'La lista de la compra' o 'No me llames iluso'.

La cabra mecánica. / L-EMV

TEATROS

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

'Inmaduros'. Del 15 al 19 de octubre. Protagonizada por Carlos Sobera, Elisa Matilla o Lara Dibildos, 'Inmaduros' hace pensar en las nuevas y variadas formas de relacionarnos. Sobre todo a dos personas tan diferentes como Alfi y Fideo, que siguen siendo inmaduros pese a su edad. Son dos hombres que han pasado los 50 y que por vueltas de la vida se verán sorprendidos para descubrir la verdadera fuerza de la amistad.

El poeta Miguel Hernández. / L-EMV

Teatro Talia

'Para la libertad'. Del 14 al 19 de octubre. 'Para la libertad' recrea, sobre la escena, la vida y la obra del poeta Miguel Hernández y, para ello, usa como motor que impulsa la trama la música de Serrat, para crear un espectáculo global que aúna el más selecto teatro textual con la interpretación en vivo de las canciones de ese disco histórico: 'Las nanas de la cebolla', 'La elegía a Ramón Sijé', 'Llegó con tres heridas' o 'El niño yuntero', entre otras.

Corta el cable rojo. 17, 18 y 19 de octubre y 28, 29 y 30 de noviembre. La comedia de improvisación más hilarante de los últimos años llega al Teatre Talia. Este mítico escenario valenciano acoge a tres cómicos: Rubén Tejerina, Jano de Miguel y Javier Pastor, que actúan acompañados de música en directo y osadas proyecciones, así como de la complicidad y las carcajadas que provienen del patio de butacas.

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

La Rambleta

La gramática. 17 de octubre. Una sátira teatral sobre el poder de la lengua, la identidad y la exclusión social. Dirigida por Ernesto Caballero con María Adánez y Joaquín Notario. Un buen día, de forma accidental, una mujer convencional se convirte de la noche a la mañana en una consumada erudita de la lengua y la gramática. ¿Cómo cambiaría su vida esta circunstancia? ¿Vería, como suele decirse, ensanchados sus horizontes personales y profesionales o, por el contrario, estas nuevas destrezas le preocuparían la marginación de su entorno?

Teatro Principal

'L’aneguet Lleig, el musical'. Del 04 al 18 octubre. A partir del cuento de Hans Christian Andersen, la compañía Albena Teatre invita a sumergirnos en una metáfora fascinante que nos habla del valor de la autoestima y de la confianza en un mismo.

Teatre Rialto

La fortaleza. Del 16 al 19 octubre. Diálogo contemporáneo a partir de 'El castillo de Lindabridis', de Calderón de la Barca. 'La fortaleza' gira en torno a la herencia: todo aquello -material o inmaterial- que recibimos de nuestros padres, también el patrimonio cultural que, como sociedad, heredamos de las generaciones que nos precedieron. Producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

IVAM

'Kara Walker. Burning Village' y 'Habitar las sombras'. El IVAM presenta en este doble proyecto un homenaje al blanco y negro. La muestra de la artista estadounidense recoge alguna de sus imágenes más icónicas como las siluetas recortadas. Se puede visitar hasta el 22 de febrero. En 'Habitar las sombras', el museo propone una viaje por más de un centenar de obras de su colección y del MACA entre fantasmas, rostros y arquitecturas que parecen abandonadas. Hasta el 18 de enero.

Una de las obras de 'Habitar las sombras'. / Miguel Lorenzo

‘Senga Nengudi y Maren Hassinger’. Hasta el 2 de noviembre de 2025. Esta es la primera exposición en España que un museo dedica a las dos artistas afroamericanas.

‘¡Eso no es cómic!’. Hasta el 9 de noviembre 2025. El IVAM dedica en esta exposición una nueva mirada al fanzine. El museo cuenta con la primera fanzinoteca de España, que reúne más de 4.000 ejemplares.

Fundación Bancaja

'Nadal. Cos d’aigua'.Hasta el 9 de noviembre. Recorrido por la producción artística de Juan Carlos Nadal, a lo largo de los últimos 15 años siempre desde la actitud creativa de expresar plásticamente su inquietud por el impacto del ser humano en la naturaleza.

La muestra de Nadal se puede visitar hasta noviembre. / Levante-EMV

‘Escenas y paisajes en la pintura valenciana. Siglos XIX y XX’. Hasta el 19 de octubre de 2025. Desde Sorolla a los Benlliure o Muñoz Degrain. La Fundación Bancaja ofrece una mirada al costumbrismo valenciano de la mano de medio centenar de artistas de finales del XIX a principios del XX.

'Paseo a la orilla del mar' (1909), de Joaquín Sorolla. / L-EMV

'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla'. Del 3 de octubre al 8 de febrero de 2026. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición.

Centre del Carme

'Principios'. Hasta el 26 de octubre. Esta exposición documental narra las trayectorias de diez artistas urbanos valencianos que han conseguido reconocimiento internacional, desde sus inicios hasta el día de hoy. Un recorrido completo a través de imágenes de archivo, obra original, objetos icónicos personales y obra mural realizada ex profeso para el Centre del Carme.

'Alteración del orden. Mavi Escamilla'. Del 18 de septiembre al 30 de noviembre. La exposición ‘Alteración del orden’ presenta por primera vez obras realizadas en los años noventa y donde encontramos toda una iconografía proveniente de los temas habituales en Mavi Escamilla, como son los videojuegos, la música, el punk o los símbolos cotidianos de la publicidad.

Caixaforum

'[Rec]uerdos. La vida a través del cine domestico'. Hasta el 2 de noviembre. La muestra reivindica el patrimonio audiovisual de las películas amateur del último siglo.

Taller 'Retos de ciencia'. / Levante-EMV

Taller 'Retos de ciencia' (a partir de 8 años). Del 27 de septiembre al 26 de octubre. Divididos en pequeños grupos para resolver los enigmas planteados, los participantes necesitarán buenas dosis de razonamiento, ingenio y pensamiento crítico para salir airosos. Utilizando las manos y el cerebro, indagarán, experimentarán y probarán hasta resolver las preguntas planteadas desde diferentes campos de la ciencia: experiencias relacionadas con la óptica, la electricidad, el magnetismo, la mecánica, la acústica… todo ello con materiales sencillos y fácilmente replicables en casa.

Y además...

Festival Valencia Photo 2025. Del 2 de septiembre al 21 de octubre. La 4ª edición de Valencia Photo llega este año bajo el lema 'Expandir los límites'. El programa consta de más de 35 exposiciones, charlas o visitas guiadas en distintos espacios de la ciudad como el Palau de Cervelló, el Almudín, la plaza de la Reina, La Llotgeta, FNAC San Agustín, Museo de Historia, Centre del Carme o Centre de Cultura Contemporània Octubre.