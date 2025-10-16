El Centro de Arte Hortensia Herrero celebra su 'cumpleaños' con una visita de Jaume Plensa y actividades especiales

El Centro de Arte Hortensia Herrero, ubicado en la calle del Mar, celebrará su segundo aniversario con una agenda especial de eventos que se desarrollarán entre el 11 y el 16 de noviembre. Esos días se ofrecerá una diversa oferta cultural que incluye visitas guiadas, actividades familiares, conciertos exclusivos y, como principal atractivo, la visita del artista Jaume Plensa, que dialogará con Javier Molins, director artístico del CAHH durante la tarde del miércoles 12 de noviembre.

Agenda del Aniversario

Apertura especial gratuita

Para conmemorar este segundo aniversario, el CAHH abrirá sus puertas de forma totalmente gratuita el martes 11 de noviembre, fecha en la que se cumplirán dos años desde su apertura al público. En cualquier caso, es necesario reservar las entradas a través de la página web para garantizar el control del aforo, informa el centro en una nota.

Conversaciones CAHH con Jaume Plensa

El miércoles 12 a las 20 horas, el CAHH ofrecerá uno de sus platos fuertes de esa semana de celebración. Se trata de la visita de Jaume Plensa. Bajo el título ‘Conversaciones CAHH’, el artista catalán dialogará con Javier Molins, director artístico del centro. La obra de Jaume Plensa forma parte de la colección de Hortensia Herrero y varias de ellas están expuestas en sus salas. Además, el artista es el autor de uno de los 'site-specifics' realizados expresamente para el CAHH. Precisamente junto a esa obra, ‘Tempesta’ tendrá lugar ese coloquio con Javier Molins.

El CAHH de noche. / L-EMV

Visitas guiadas

El jueves 13, el centro ofrecerá 3 visitas guiadas especializadas, donde los grupos (máximo 20 personas) podrán explorar la colección privada de Hortensia Herrero incidiendo en aspectos muy concretos: las obras digitales, la parte arquitectónica o la arqueológica. Las tres visitan darán comienzo de forma simultánea a las 18 horas.

El viernes 14 se han programado unas visitas guiadas "muy especiales", aseguran desde el centro. Se trata de visitas nocturnas a centro cerrado para conocer la colección y finalizarán con una copa de cava para celebrar este segundo aniversario de la apertura. La primera sesión será a las 20 horas y la segunda, a las 20.30 horas.

Actividades para toda la familia

El sábado es el día destinado a las actividades familiares. En concreto, hay programadas dos, ambas por la mañana. La primera de ellas (sábado a las 11 horas) es Misión en el museo. En este recorrido, los niños se convierten en "exploradores" de pistas y "secretos ocultos" en las obras y salas del CAHH. A través de una experiencia, pondrán a prueba su capacidad de observación, deducción y trabajo en equipo. Para completar su misión en el museo, deberán superar distintos retos diseñados "para despertar su curiosidad y potenciar sus habilidades cognitivas y creativas".

Actividades para los más pequeños en el centro. / L-EMV

La segunda actividad es Entre arte y lectura (sábado 15 y domingo 16 a las 12 horas). En ella, las palabras y las imágenes se unen para abrir nuevas miradas sobre el arte contemporáneo. Partiendo del libro «La maleta», de Chris Naylor-Ballesteros: las familias explorarán el museo de la mano de Museo Juego. La lectura es el punto de partida para observar, imaginar y crear. Bajo la inspiración de las obras de David Hockney, recorrerán el museo en busca de obras que despierten la curiosidad y el deseo de descubrir nuevas historias.

Música

Otro de las actividades destacadas vendrá de la mano de la música. El sábado 15 a las 20.30 horas, el grupo inglés de música a capella NoVI ofrecerá un concierto íntimo con un repertorio popular. "En colaboración con el restaurante Entrevins, se ha creado una experiencia gastronómica única, donde los asistentes al concierto, una vez concluido el mismo, podrán disfrutar de un menú con maridaje en el restaurante ubicado en la calle de la Paz. Esta opción estará limitada a un grupo muy reducido", adelanta el CAHH.

Reservas e información

Para participar en las actividades, los interesados podrán reservar sus entradas gratuitas a través de la página web del centro a partir de hoy mismo.