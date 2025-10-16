El dinosaurio más grande que ha pisado la tierra llega a València

El CaixaForum València ha inaugurado su nueva exposición “Dinosaurios de la Patagonia”, una muestra que invita a los visitantes a retroceder más de 100 millones de años para recorrer la historia de los animales más imponentes que jamás habitaron el planeta. Procedente del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), en la provincia argentina de Chubut, la exposición combina ciencia, divulgación y espectacularidad visual, con réplicas y fósiles originales que permiten entender cómo vivían y evolucionaron estos colosos del Mesozoico.

El principal protagonista es el “Patagotitan mayorum”, el dinosaurio más grande descubierto hasta la fecha y considerado también el mayor animal terrestre conocido. Su réplica a tamaño real, de casi 38 metros de longitud y cinco de altura (10 o 12 si levantaba el cuello), preside la plaza Ágora, frente a la “Nube” del CaixaForum. La figura se está instalando de forma que cualquier visitante o transeúnte pueda contemplarla desde el exterior, en un diálogo natural entre la arquitectura de Calatrava y la grandeza de estos seres prehistóricos.

“Hemos viajado al pasado con civilizaciones como la egipcia, pero esta es la primera vez que nos adentramos en un tiempo sin presencia humana. Es un jardín jurásico dentro de la arquitectura más contemporánea””, ha señalado Álvaro Borrás, director de CaixaForum València. “La carcasa blanca de la ballena de Calatrava se llena ahora de huesos de dinosario”, ha añadido Borrás en referencia al edificio diseñado por el arquitecto valenciano y la nueva exposición, que estará abierta hasta el 1 de marzo y que ha recibido antes más de un millón de visitas en Madrid, Barcelona y Zaragoza.

Patagotitan Mayorum en el Ágora de CaixaForum / Miguel Ángel Montesinos

Un viaje por millones de años de evolución

La exposición reúne la replica de los esqueletos de trece ejemplares de dinosaurios hallados en distintos puntos de la Patagonia, una de las regiones más ricas del mundo en yacimientos paleontológicos. El recorrido permite entender cómo la evolución dio lugar a criaturas tan descomunales como el Tyrannotitan chubutensis —un carnívoro de doce metros que cazaba a otros gigantes— y a otras especies diminutas como el Manidens condorensis, un pequeño herbívoro de apenas un kilo de peso y setenta centímetros de largo.

“El montaje ha sido todo un reto técnico y logístico”, ha explicado Borrás durante la presentación. “Es una exposición magnífica por su contenido y dimensiones, que ya han visitado más de un millón de personas en otros centros y que nos permite viajar a un tiempo anterior a cualquier civilización. Más allá de la dinomanía, es una invitación a reflexionar sobre el lugar que ocupamos en la naturaleza, que es mucho más pequeño de lo que creemos”.

"Dinosaurios de la Patagonia" en CaixaForum. / Miguel Angel Montesinos

El poder de la ciencia y la imaginación

El responsable de Ciencia de la Fundación “la Caixa”, Javier Hidalgo, ha subrayado que pocas veces una exposición logra unir de forma tan equilibrada el atractivo visual con el rigor científico. “Esto es difusión de cultura y de ciencia en estado puro -ha señalado Hidalgo-. Más allá de la espectacularidad, la muestra es cien por cien didáctica. Nos permite recorrer el Mesozoico desde los ejemplares más antiguos hasta los más modernos, y entender cómo surgieron y se extinguieron los dinosaurios”.

El recorrido incluye piezas originales procedentes de las excavaciones del MEF, como impresiones fósiles de piel y fragmentos óseos reales. Entre otros, se muestran dos fémures, un húmero, un cúbito y un radio de Patagotitan. “Traer estos materiales ha sido un desafío enorme por su tamaño y fragilidad”, ha añadido Hidalgo. “Pero también una oportunidad única para acercar al público a la labor de los paleontólogos y al proceso de investigación que hay detrás de cada hallazgo”.

Otros fósiles reales de la exposición son, entre otros, unas vértebras de un ornitópodo; dientes de saurópodos como el Bagualia alba o de terópodos de la familia de los carcarodontosaurios, los dinosaurios con dientes de crecimiento constante, como los tiburones, además de numerosos ejemplos de flora local.

"Dinosaurios de la Patagonia". / L-EMV

Del hallazgo fortuito al símbolo de la paleontología

El descubrimiento del Patagotitan mayorum comenzó casi por casualidad en 2012, cuando un peón de campo halló fragmentos de hueso en una finca del Chubut. Aquellos restos insignificantes resultaron ser parte de un animal colosal. Bajo la dirección del paleontólogo José Luis Carballido, un equipo del MEF recuperó más de 140 huesos que permitieron reconstruir, por primera vez, la anatomía completa de un saurópodo de semejantes dimensiones: 38 metros de largo y un peso equivalente al de 14 elefantes africanos.

“Fue una experiencia increíble”, ha recordado Carballido en una conexión en directo desde Argentina. “Por primera vez pudimos calcular con precisión cuánto medía, cuánto pesaba y cómo había evolucionado. El Patagotitan nos ayudó a entender el fenómeno del gigantismo que caracterizó a muchos dinosaurios de la Patagonia”. En la exposición, el público puede observar una reproducción fiel de ese esqueleto y aprender cómo estos animales desarrollaron sistemas respiratorios extremadamente eficientes, similares a los de las aves, que les permitían mantener su enorme metabolismo.

Patagotitan mayorum / L-EMV

Los dragones reales que aún despiertan la infancia

Carballido también ha destacado el poder que los dinosaurios siguen ejerciendo sobre la imaginación de los niños. “Hay una fascinación que viene de las pantallas, de ver criaturas que parecen sacadas de la ciencia ficción, pero que sabemos que existieron de verdad. Esa mezcla de asombro y evidencia es lo que los convierte en una puerta de entrada a la ciencia”. En la misma línea, Hidalgo ha señalado que pocas cosas conectan tanto con la infancia como los dinosaurios: “Son nuestros dragones reales, y con ellos todos volvemos a sentirnos niños”.

La exposición no se limita a la exhibición de esqueletos. A lo largo del recorrido, paneles interactivos, reconstrucciones digitales y elementos escenográficos recrean el paisaje mesozoico de la Patagonia, una región que en aquella época formaba parte de la gran masa continental de la Pangea. Hace más de 100 millones de años, esa zona era una planicie húmeda atravesada por ríos, donde crecían las primeras plantas con flor y convivían los titanes herbívoros y sus depredadores. Hoy, ese mismo territorio es un desierto, pero sus fósiles siguen contando la historia de un mundo desaparecido.