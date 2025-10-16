La Fúmiga dobla la apuesta y anuncia un segundo concierto en el Roig Arena
La banda de Alzira cambia del 24 al 31 de octubre de 2026 el concierto que ya había agotado entradas y programa una nueva actuación el día 30
Después de haber agotado en apenas media hora las 18.000 entradas para su concierto en el Roig Arena, La Fúmiga ha sumado un nuevo concierto en el nuevo recinto multiusos de València impulsado por Juan Roig. La nueva actuación se realizará el 30 de octubre de 2026, mientras que el concierto anunciado para el sábado 24 de octubre pasará finalmente al sábado 31 de octubre.
Las entradas para el nuevo concierto de La Fúmiga en Roig Arena salen a la venta mañana viernes, 17 de octubre, a las 15h, en la web www.roigarena.com
Escenografía especial
Estas dos fechas serán la despedida del grupo, que dirá adiós definitivo en su momento más dulce y de mayor popularidad. Será la primera vez que un grupo de música en valenciano llena el Roig Arena, el recinto de conciertos ‘indoor’ con mayor capacidad del España, y ahora quiere doblar la apuesta.
Estos dos conciertos de despedida contarán con una escenografía diseñada expresamente para la ocasión. La Fúmiga quieren que sean, además, una celebración y, al mismo tiempo, un homenaje a la música popular valenciana. "La que nace en las calles, con charangas y pasacalles; la de las sociedades musicales y las bandas, vertebradoras de un tejido social y cultural incomparable", explica la formación en un comunicado.
Sobre Roig Arena
El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Incredulidad y emoción en la designación de Marta Mercader como Fallera Mayor Infantil de València
- El rey de la calabaza gigante logra el récord de España y segundo del mundo
- El ayuntamiento y los vecinos de la Malva-rosa acordarán qué bloques de las Casitas Rosas se derriban
- Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de València 2026
- Agreden, navaja en mano, a una enfermera en la Coma en una visita domiciliaria
- Marta Mercader Roig, Fallera Mayor Infantil 2026
- Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes ante la “deriva” de Mazón con el valenciano
- Una elección de falleras mayores de València que no se daba desde hace 22 años