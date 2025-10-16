La Fúmiga dobla la apuesta y anuncia un segundo concierto en el Roig Arena

Después de haber agotado en apenas media hora las 18.000 entradas para su concierto en el Roig Arena, La Fúmiga ha sumado un nuevo concierto en el nuevo recinto multiusos de València impulsado por Juan Roig. La nueva actuación se realizará el 30 de octubre de 2026, mientras que el concierto anunciado para el sábado 24 de octubre pasará finalmente al sábado 31 de octubre.

Las entradas para el nuevo concierto de La Fúmiga en Roig Arena salen a la venta mañana viernes, 17 de octubre, a las 15h, en la web www.roigarena.com

Escenografía especial

Estas dos fechas serán la despedida del grupo, que dirá adiós definitivo en su momento más dulce y de mayor popularidad. Será la primera vez que un grupo de música en valenciano llena el Roig Arena, el recinto de conciertos ‘indoor’ con mayor capacidad del España, y ahora quiere doblar la apuesta.

Estos dos conciertos de despedida contarán con una escenografía diseñada expresamente para la ocasión. La Fúmiga quieren que sean, además, una celebración y, al mismo tiempo, un homenaje a la música popular valenciana. "La que nace en las calles, con charangas y pasacalles; la de las sociedades musicales y las bandas, vertebradoras de un tejido social y cultural incomparable", explica la formación en un comunicado.

Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.