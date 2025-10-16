La Mostra de València recull les pel·lícules més 'top' de premiades a Venècia, Berlín, Tribeca i Sundance
El vent del Mediterrani bufa amb força en la 40a Mostra de València – Cinema Mediterrani, organitzada pel Palau de la Música. La nova secció Xaloc -que pren el relleu de l’antiga Secció Informativa- es presenta com un espai per al descobriment del cinema més viu i atrevit del panorama internacional. Vuit títols, aclamats en festivals com Venècia, Berlín, Rotterdam, Tribeca o Sundance, formaran part d’aquesta selecció que es projectarà als cines Babel i ABC Park entre el 23 d’octubre i el 2 de novembre.¡
“Xaloc és un espai imprescindible per a descobrir les veus que marquen el pols del cinema més actual”, explica Sara Mansanet, subdirectora de Cinematografia i Audiovisuals del Palau de la Música i directora del certamen. “En aquesta edició commemorativa presentem autèntiques joies rescatades dels principals festivals internacionals, amb una notable presència del cinema espanyol.” A més, per primera vegada, les pel·lícules d’aquesta secció competiran pel Premi del Públic Ciutat de València, dotat amb 10.000 euros destinats a la seua distribució a Espanya.
Un mapa d’emocions, fronteres i gèneres
Entre les propostes més esperades destaca 'La voz de Hind', de la directora tunisiana Kaouther Ben Hania, estrenada a Venècia i projectada també a Sant Sebastià. La pel·lícula s’ha convertit en un dels testimoniatges més colpidors sobre el genocidi palestí, a partir de les gravacions reals d’una xiqueta atrapada sota el foc a Gaza. El seu passi a Venècia va provocar una ovació de 23 minuts.
El cinema valencià també tindrà presència amb 'Balearic', d’Ion de Sosa, coproducció hispano-francesa presentada a Locarno i Sitges. El film ofereix una inquietant metàfora social en què un grup d’adolescents queda atrapat en una piscina assetjada per gossos ferotges, mentre l’elit festiva s’afona en la seua pròpia decadència.
També amb accent català, 'Quan un riu esdevé el mar', de Pere Vilà i Barceló, aborda el trauma i la reconstrucció personal després de l’abús sexual. La interpretació d’Àlex Brendemühl li va valdre el premi a Millor Actor al Festival de Màlaga.
El terreny fantàstic arriba de la mà de la francesa Lucile Hadžihalilović amb 'La Tour de glace', Ós de Plata a Berlín, una pertorbadora revisió del conte d’Andersen La reina de les neus, convertit en un viatge oníric i ombrívol.
Des de Turquia, l’iranià Alireza Khatamii presenta 'The Things You Kill', guardonada a Sundance amb el premi a millor direcció en la secció World Cinema, una exploració sobre el dol, la violència i la venjança amb una gran càrrega de tensió psicològica.
En coproducció entre Espanya i Portugal, Lois Patiño signa 'Ariel', Silvestre Award a Rotterdam, un poema visual inspirat en La tempesta de Shakespeare i rodat entre Galícia i les Açores, on el real i l’espectral es fonen en un espai contemplatiu.
Les veus emergents també tenen un paper destacat a Xaloc. La debutant eslovena Urška Djukić presenta 'Kaj ti je deklica (Little Trouble Girls)', premiada a Berlín i Tribeca, una mirada fresca i seductora sobre el despertar sexual d’una jove catòlica. I des de Portugal arriba 'Duas vezes João Liberada', òpera prima de Paula Tomás Marques, rodada en 16mm i presentada a la Berlinale, que proposa un joc d’espills entre el biopic històric, el metacine i el sobrenatural per a construir una rondalla feminista sobre una dona no conforme amb el seu gènere perseguida per la Inquisició al segle XVIII.
Un vent de descobriment
Amb aquesta selecció, la Mostra de València converteix Xaloc en un espai de trobada entre el drama més íntim, el cinema polític urgent, l’experimentalisme formal i els relats inquietants. Una invitació a deixar-se arrossegar per un vent que arriba de totes les latituds i que promet emocions tan intenses com diverses.
