El Palau de la Música anuncia 24 horas antes que reabrirá la Sala Iturbi para el comienzo de la temporada

El Palau de la Música inaugura en poco más de 24 horas su nueva temporada de abono. La gran duda era dónde. El auditorio mantenía cerrada su sala principal, la Iturbi, tras el desprendimiento de unas placas del techo el pasado verano. El incidente hizo que la programación de septiembre y parte de octubre tuviera que trasladarse a otros espacios de la ciudad como el Palacio de Congresos o el Palau de les Arts. Finalmente, el informe de los arquitectos que revisaban los trabajos de reparación ha dado luz verde este mismo jueves a la reapertura -mañana viernes- del espacio.

Trabajando a contrarreloj, el Palau de la Música ha dado 'in extremis' la buena noticia a sus abonados, que sí podrán acudir al auditorio este mismo viernes para asistir al primer concierto de abono, en el que Alexander Liebreich dirigirá a la Orquestra de València con un programa compuesto por obras de Haydn, un estreno de Sánchez-Verdú y Brahms. Previamente, el compositor José María Sánchez-Verdú ofrecerá un coloquio en la sala Rodrigo del auditorio.

"El Palau no podía permitirse un nuevo cierre"

"El Palau de la Música ha conseguido reparar los daños en el techo de su sala principal, Sala Iturbi, y podrá iniciar su temporada sin afectar la actividad del buque insignia de la cultura de la ciudad de València. El Palau no podía permitirse un nuevo cierre, ya que estuvo cuatro años cerrado por obras durante la pasada legislatura", señala una nota del auditorio.

"Así, la Orquesta de Valencia inicia mañana viernes la Temporada 2025-26 del Palau de la Música con el primer concierto de abono, en el que la formación sinfónica valenciana interpretará la 'Sinfonía n.º 44', ('Fúnebre'), de Joseph Haydn, la 'Sinfonía n.º 1' de Brahms y el estreno en España de 'Mural', de José María Sánchez-Verdú, compositor en residencia del presente curso", añade el texto.

La cita será a las 19.30 horas en la Sala Iturbi, "que vuelve a abrirse al público tras las reparaciones efectuadas en el techo durante las últimas semanas, consecuencia de los desprendimientos producidos a finales del pasado mes de julio", explican desde el Palau de la Música.

Exterior del Palau de la Música. / Jorge Gil/Europa Press

El comunicado del auditorio detalla que "en el transcurso de las obras se han sustituido los paneles acústicos dañados y se ha reforzado la seguridad mediante un sistema de anclaje renovado, que, tras la certificación pertinente, permite garantizar la seguridad y mantener la excelencia acústica que caracteriza a la sala. De esta manera, el Palau de la Música recupera su papel como espacio de referencia para la música y la cultura valencianas".

La "paciencia" del público

El concejal de Cultura y presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno, ha expresado su "satisfacción" por el retorno de la actividad musical al recinto, ya que “tras unas semanas de trabajo muy intenso, afortunadamente podemos volver a abrir la Sala Iturbi a nuestro público, para que pueda disfrutar en su casa de la magnífica y brillante temporada que se inicia mañana. Era nuestro compromiso con los ciudadanos que hemos cumplido al tiempo que se están ejecutando las obras que acabarán con las goteras en el edificio donde trabaja el grueso de la plantilla y se encuentran los locales de ensayo”.

Asimismo ha apelado a la "paciencia del público y de los músicos durante este periodo de reparaciones, ya que nuestro compromiso es ofrecer una temporada llena de música, talento y emociones, con la seguridad y la confianza que nuestra ciudadanía y músicos merecen”, ha concluido el concejal.

Fue el pasado 30 de julio cuando el auditorio anunció que había vuelto a sufrir la rotura de parte del techo de una de sus salas de conciertos. Durante los trabajos de limpieza y revisión del camaranchón se rompió uno de paneles del techo de la Sala Iturbi. Esos trabajos formaban parte del seguimiento técnico ordinario de las obras, ejecutadas por la UTE adjudicataria del proyecto, licitado durante el mandato del anterior equipo de gobierno.

Cabe recordar que entre el verano de 2019 -cuando cayó parte del techo de la sala Rodrigo (antes ya se había producido otro desprendimiento en la sala Iturbi)- y octubre de 2023 el Palau permaneció cerrado y sin actividad, lo que obligó a trasladar los conciertos y recitales a otros espacios de la ciudad durante cuatro temporadas. La reforma del edificio tuvo un coste de unos 12 millones de euros.

El programa que abre temporada

La Orquestra de València, conjunto residente del Palau de la Música, estrenará en España la obra 'Mural' de Sánchez-Verdú, que "presenta un potente diálogo interdisciplinario, en el que el músico gaditano ofrece soluciones estéticas y formales que se derivan de la pintura y la caligrafía", avanzan desde el auditorio municipal. En palabras del propio compositor, "el arte islámico es otra fuente de inspiración de la obra, con sus repeticiones, simetrías, contenido semántico que, al mismo tiempo, es pictórico, llegando a una saturación del espacio que es una constante en su estética compositiva y la base de un estilo riguroso y complejo, pero también sensual y poético".

Abrirá el concierto Joseph Haydn, maestro del clasicismo y considerado el padre de la sinfonía moderna. Su 'Sinfonía n.º 44, (Fúnebre)' se encuadra en el periodo 'Sturm und Drang', movimiento prerromántico que marcó el arte alemán a finales del XVIII "y es una obra enérgica y vital, con ágiles contrapuntos que hacen brillar las secciones orquestales a varias voces", explica el Palau de la Música.

Respecto a Brahms y su primera sinfonía, el compositor alemán tardó más de una década en terminar la partitura, por el respeto que le inspiraba Beethoven. La 'Sinfonía n.º 1 en Do menor, op. 68' fue estrenada en 1876, en Karlsruhe, y quien la dirigió, Hans von Büllow, la llamó la 'Décima' en referencia precisamente a Beethoven.