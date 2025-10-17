Reconocimiento
Amics de l’Òpera entrega su Premio Honorífico a Francesc Perales
La ópera ‘Dialogues des Carmélites’ se alza con el mayor número de galardones gracias a los votos de los asociados
El Consell Rector de Amics de l’Òpera y de les Arts de la Comunitat Valenciana (AOA), que preside Beatriz Traver, ha acordado por unanimidad otorgar su Premio Honorífico a Francesc Perales Ferre, en reconocimiento a una trayectoria ejemplar dedicada a la música y por su magisterio al frente del Cor de la Generalitat Valenciana durante más de tres décadas.
En el transcurso de la gala también se rindió un reconocimiento especial a Radio Clásica, emisora de RTVE que celebra este año el 60 aniversario de sus emisiones, por su incansable labor en la difusión de la música.
Durante el acto se entregaron los premios anuales de AOA a los artistas y producciones de la temporada anterior, elegidos por votación de sus asociados. La ópera 'Dialogues des Carmélites' se convirtió en la gran vencedora de la velada, al obtener varios de los galardones principales.
El Premio Honorífico ha sido otorgado a Francesc Perales Ferre, mientras que el Reconocimiento Especial ha recaído en Radio Clásica por el 60 aniversario de sus emisiones. La mejor producción en su conjunto ha sido 'Dialogues des Carmélites', galardonada también en la categoría de dirección de escena por el trabajo de Robert Carsen.
En el apartado musical, James Gaffigan ha sido reconocido como mejor director musical por 'Der fliegende Holländer' y también en el Ciclo Sinfónico. En las categorías vocales, los premios han sido para Lisette Oropesa (soprano, 'Manon Lescaut'), Ekaterina Semenchuk (mezzosoprano, 'Il Trovatore'), Stanislas de Barbeyrac (tenor, 'Der fliegende Holländer') y Nicholas Brownlee (barítono-bajo, 'Der fliegende Holländer').
El galardón a Cantante Revelación ha sido para Sandra Hamaoui por su interpretación de Sor Constance de Saint-Denis en 'Dialogues des Carmélites', mientras que la mejor cantante del Centre de Perfeccionament ha sido Laure Fleur por su papel de Sor Mathilde en la misma ópera. Finalmente, el reconocimiento como Solista del Ciclo Lied y Grandes Voces ha sido para Joyce DiDonato.
La gala contó con la interpretación de fragmentos operísticos y de zarzuela a cargo de las sopranos Holly Brown y Nuada Le Drève, el tenor Filipp Modestov y el barítono Bryan Sala, pertenecientes al Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts y acompañados por el pianista Pablo García-Berlanga.
