Casa Axis se transforma en una 'boiler room' para vibrar con el universo musical de Imbermind

Casa Axis ultima los detalles para acoger este viernes, 17 de octubre, un nuevo formato artístico que fusiona todas las disciplinas en la casa-estudio de Felipe Pantone. Durante unas horas se convertirá en una sala de concierto para acoger la actuación de Imbermind, el nuevo proyecto musical impulsado por el DJ y productor musical Edu Imbernón, referente valenciano en música electrónica. El grupo, cuyo nombre nace del propio Imbernón, es un conglomerado bien armado de talentos, con el multiinstrumentista Luis Clemente, el compositor y ganador de un Oscar, Nico Casal, y el ingeniero acústico Álvaro Monreal, que pone la voz a 'Never Ending', primer álbum de la banda que presentarán mañana en Casa Axis.

El espacio, configurado para mañana como una 'boiler room' -un formato internacional que ya define una manera de actuar, con la cabina del DJ en el mismo nivel que el público, que le rodea-, mezclará la música electrónica y ambient con las piezas de Felipe Pantone, que hace apenas una semana presentó allí mismo la colección 'Axis of Divergence'. Un diálogo entre el espacio, el arte y la música abierto al público y entrada libre hasta completar aforo.

Será a las 19 horas y se interpretarán los temas de su LP así como el resto de sencillos y EP que Imbermind ha presentado en el último año. El proyecto comenzó a germinar después de la pandemia, impulsado por Imbernón en una búsqueda por ampliar horizontes, con una propuesta que superaba el individualismo para pasar a la colectividad.

El encuentro artístico e intelectual de sus cuatro miembros ha arrojado un resultado fresco y accesible, puro, gracias a la experiencia adquirida por cada integrante a lo largo de sus carreras. El propio Imbernón lleva más de 15 años en la industria musical, con producciones y colaboraciones para Depeche Mode, The XX, Metronomy o Rufus du Sol, a lo que se suma la composición clásica en la que se formó Nico Casal. El pianista gallego es responsable de la banda sonora de 'Stutterer', ganador del Premio Oscar al mejor cortometraje en 2016, así como de series como 'Te estoy amando locamente' y 'La enfermedad del domingo'.

Además, la voz la pone el valenciano Álvaro Monreal, productor e ingeniero acústico que hizo carrera en la música indie electrónica con el grupo Navvier. Por último, Luis Clemente es multiinstrumentista y productor, especializado en la escena indie nacional.

Con toda la sabiduría adquirida a lo largo de sus carreras, en Imbermind tenían claro que irían más allá de la música para crear un universo musical con el que seducir al público. En su música hay evocación, hay sentimiento y, sobre todo, hay evasión. Es una emoción palpable en canciones como 'Thousand miles', 'Closer than ever' o 'Imbernation'.

La cita de este viernes representa el punto de encuentro entre un proyecto musical con aspiraciones artísticas sólidas y un espacio que simboliza esa misma tensión entre lo íntimo, lo experimental y lo visual. Para Imbermind, tocar en Casa Axis puede ser también una forma de dialogar con su filosofía: música no solo como sonido, sino como experiencia emocional integrada en espacio, luz, forma y contexto. Para el público, es una oportunidad de sentir la música desde otra óptica: rodeados de impulsos artísticos, arquitectura y ambientación.