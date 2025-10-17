El Consell Valencià de Cultura reivindica la voz poética de Maria Beneyto con un homenaje en el Palau de Forcalló

El Consell Valencià de Cultura (CVC) se ha sumado este miércoles a las actividades que conmemoran el 'Any Beneyto' con un acto dedicado a la figura y la obra de Maria Beneyto (1920–2011), una de las voces más personales y discretas de la literatura valenciana contemporánea.

Bajo el título “Maria Beneyto o la escritura en voz baja”, el Palau de Forcalló acogió un encuentro literario que sirvió para recordar a una autora que -como destacó el presidente del CVC, José María Lozano- “no debería haber necesitado ser declarada 'Escritora del Año' para volver a ser leída y apreciada”, reconocimiento que promovió la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Al acto asistieron, entre otros, Miquel Nadal, director general de Cultura de la Generalitat; Marta Ibáñez, concejala del Ayuntamiento de València, y Carme Manuel, presidenta de la Comisión de la Escritora del Año por parte de la AVL.

Presentación de la actividad en torno a María Beneyto en el CVC. / L-EMV

La sesión fue conducida por Ana Noguera, miembro del CVC, y contó con la intervención de la filósofa y escritora Rosa María Rodríguez Magda, albacea literaria de la poesía de Beneyto y responsable de publicar su obra inédita. Rodríguez Magda ofreció una aproximación íntima y crítica a la vida y trayectoria de la autora, destacando su carácter reservado y el escaso reconocimiento que recibió en sus últimos años en València.

Poesá inédita

Durante su intervención, Rodríguez Magda anunció la próxima edición de la poesía inédita de Maria Beneyto tanto en valenciano como en castellano, y subrayó que “el interés por su literatura no debería terminar con este año conmemorativo, porque aún quedan muchos aspectos por explorar”.

El presidente del CVC, José María Lozano, compartió su admiración por la novela 'Al límite del absurdo' y remarcó el compromiso del Consell “con la defensa y difusión de la cultura valenciana desde la firmeza y el consenso”.

Asistentes a la jornada del CVC del jueves sobre Maria Beneyto. / L-EMV

Como cierre del acto, se leyeron cuatro poemas inéditos de Maria Beneyto, publicados ahora en el cuaderno Últimas palabras (editorial Banda Legendaria). Las lecturas corrieron a cargo de Juan Pablo Zapater, director de 'Cuadernos 21V'; Amparo Zacarés, presidenta de la asociación 'Clásicas y Modernas'; Juan Luis Bedins, presidente de CLAVE, y Elia Saneleuterio, codirectora de la 'Antología de Maria Beneyto'.

Zapater leyó 'A César Simón, con su muerte todavía muy cerca'; Zacarés, 'Identidad'; Bedins, 'Aquí, conmigo, y para siempre'; y Saneleuterio, 'La que huye'. El acto sirvió para reafirmar el legado de una autora que hizo de la palabra un refugio y de la poesía, una forma de resistencia silenciosa.