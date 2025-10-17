Fallece a los 92 años el compositor y director valenciano Enrique Martínez Fuertes

El mundo de la música valenciana despide hoy a Enrique Martínez Fuertes, compositor, director y músico militar nacido en Yátova y vecino de Vilanova d’Alcolea y Castelló, que ha fallecido a los 92 años dejando un legado de más de medio centenar de composiciones. Su obra abarca desde obras sinfónicas y pasodobles hasta música ligera, himnos y piezas de recuperación del patrimonio tradicional valenciano.

Entre sus creaciones más reconocidas destacan "Al Ándalus" y "El Sueño de Boabdil", incluidas como obras obligadas en certámenes provinciales e interpretadas por numerosas bandas de España y Portugal.

Su música traspasó las fronteras de Europa, llegando incluso a Japón, donde parte de su repertorio de música ligera fue interpretado en gira, y a Colombia, donde fue distinguido como “Gran Maestro” por la Banda Departamental de Armenia. Entre sus últimas composiciones figuran los pasodobles "Puerta del Príncipe", "Albores del Sacromonte", "Floirac" y "Vilanova d’Alcolea".

Enrique Martínez Fuertes. / L-EMV

Durante más de tres décadas, de 1982 a 2013, dirigió la Societat Musical Santa Cecília de Vilanova d’Alcolea y su escuela de música, impulsando la formación de generaciones de jóvenes músicos.

La familia señana en un comunicado que con su fallecimiento, la música valenciana "pierde a una de sus figuras más comprometidas con la cultura, la enseñanza y la tradición". "Su legado -concluyen- continuará vivo en los atriles y escenarios donde su obra sigue sonando con la misma vitalidad, fuerza y pasión que él transmitió a lo largo de su vida".