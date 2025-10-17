Novedades en el Benidorm Fest en una edición marcada por la poca presencia de valencianos

En plena polémica por la participación de Israel en Eurovisión, los organizadores del Benidorm Fest han anunciado quiénes serán sus participantes para la quinta edición. Entre el 10 y el 14 de febrero Benidorm volverá a ser la capital de la música sin, esta vez, mucha presencia de valencianos entre los candidatos para viajar a Viena. Con la incógnita sobre la mesa por la posible no participación de España en Eurovisión, el Benidorm Fest ha aprovechado la situación como empujón para que el festival que se celebra en Alicante se reinvente como una marca independiente. En palabras de César Vallejo, jefe de la delegación española en Eurovisión, el Benidorm Fest es “un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición”.

No será hasta noviembre cuando se sabrá si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) permitirá a Israel formar parte del espectáculo, lo que condiciona también la aparición de Irlanda, Países Bajos y Eslovenia.

Para lograr este propósito, han llevado a cabo diversos cambios en el formato que, paradójicamente, lo asemejan al concurso que este año se celebra en Austria.

Novedades en el formato del Benidorm Fest

El festival hasta ahora tenía como desembocadura llevar a su ganador a Eurovisión como representante de España. Con el objetivo de desarrollarse como un evento propio se ha añadido un premio en metálico de 150 mil euros para el ganador del concurso como aliciente ajeno.

En la próxima edición participarán 18 concursantes, dos más que hasta ahora. Además, habrán ensayos generales abiertos al público como en Eurovisión, que servirán para preparar más aún a los participantes de cara a la galas oficiales.

También han habido cambios en la selección previa. El jurado ha recibido hasta 870 canciones durante el plazo de presentación, de las que 350 han llegado en las últimas 24 horas. Anteriormente, se elegía por mayoría tras una votación quiénes serían los elegidos. Ahora, requiere un consenso colectivo en lugar de sumar más votos únicos.

Estos son los participantes de la quinta edición del festival

Asha

Asha Cantante y compositora de origen marroquí, ha hecho de la multiculturalidad su estilo y así lo refleja su música fusión entre lo urbano, lo flamenco y su herencia marroquí. Ha compuesto para grandes artistas como Becky G, C. Tangana o Lola Índigo.

Atyat

Atyat Cantante, bailarina y actriz, despliega en los escenarios que pisa el arte del teatro musical. Sus raíces egipcias forman parte de su música y no es la primera vez que se relaciona con el Benidorm Fest, el año pasado ya presentó una candidatura.

Dani J

Dani J Su reconocimiento como uno de los mejores bachateros de la actualidad traspasa las fronteras nacionales. En europa se le reconoce como tal y ha llevado su música a todos los continentes del globo.

Dora & Marlon Collins

Dora & Marlon Collins Dora tiene motivos más que suficientes para avalar que el arte corre por sus venas: Hija de Bimba Bosé y Diego Postigo. Junto a Marlon, actor y cantante, presentan una candidatura que busca aportar frescura al pop actual.

Funambulista

Funambulista Diego Cantero se presenta a una nueva experiencia tras más de 15 años en activo. El cantante y compositor ha trabajado con grandes figuras como Raphael, Malú, Álex Ubago, Edurne o Pastora Soler.

Greg Taro

Greg Taro Cantante y compositor criado en Japón, Greg Taro ha desarrollado su carrera siempre fuera de España. Tras la disolución del proyecto que comenzó junto a su hermano, Álvaro Soler, su viaje en solitario le ha llevado a trabajar junto a Martin Garrix.

Izan Llunas

Izan Llunas Con tan solo 21 años, ya ha demostrado poder defender como es debido su apellido. Su abuelo, Dyango, ganó el Festival de Benidorm en 1976 y, en el 97, su padre logró un sexto puesto en este mismo concurso. Ha colaborado en series premiadas como Luis Miguel y colaborado con artistas como Twin Melody.

Kenneth

Kenneth El joven venezolano ya es conocido en las televisiones españolas tras ser finalista de La Voz Kids con 11 años. Ahora, se muestra con un proyecto muy prometedor, con más de cinco millones de reproducciones en solamente siete singles publicados.

KITAI

KITAI Esta banda trae al festival de 2026 el fuerte viento tan necesario del rock en escenarios como este. Con más de diez años de trayectoria, han colaborado con grandes nombres como Varry Brava o Rafa Gutiérrez, guitarrista de Hombres G.

KU Minerva

KU Minerva Minerva es una de las participantes con mayor carrera internacional. Ha publicado hasta tres discos en México y este año ha logrado formar parte del festival tras pisar grandes escenarios. En la tercera edición ya se presentó sin éxito, pero esta vez sí lo ha logrado.

Luna Ki

Luna Ki La cantante regresa cuatro años después al panorama del Benidorm Fest tras su retirada en la primera edición del festival. La cantante ha evolucionado su faceta vocal para conseguir cargar de más sentimiento aún su obra muy comprometida socialmente.

María León ft. Julia Medina

María León Ft. Julia Medina Este dúo combina a la perfección emoción e interpretación. La mexicana María León se une a Julia Medina, que inició su carrera en OT 2018, donde quedo en quinto lugar. Juntas generarán una simbiosis cargada de carisma sobre el escenario alicantino.

MAYO

MAYO Pese a no llegar a la final del concurso, Álvaro Mayo ha demostrado ser una de las mayores proyecciones de OT 2023. Desde su salida del concurso, ya ha lanzado su primer EP y su primer álbum como artista.

Mikel Herzog Jr.

Mikel Herzog Jr. El cantante está mostrando la sangre que corre por sus venas. Su padre, Mikel Herzog, se dio a conocer con la canción "El Tractor Amarillo" y representó a España en Eurovisión. Ahora, su hijo se presenta con una propuesta polifacética, combinando a la perfección baile, actuación y canto.

Miranda! & bailamamá

Miranda!&bailamamá Esta combinación reúne a uno de los mayores exponentes del pop latinoamericano desde Argentina, Miranda, con un proyecto emergente español con una voz ya conocida. El vocalista de Varry Brava, Óscar Ferrer, participa de nuevo tres años después en el festival y se presenta como el único valenciano de la edición.

Rosalinda Galán

Rosalinda Galán Una mezcla de electrónica con copla contemporánea avala la originalidad de esta propuesta. También es actriz y en su currículum se observa un gran recorrido en la experimentación artística en música, cines y teatros.

The Quinquis

The Quinquis Este grupo combina pasado, presente y futuro. Su propuesta es una mezcla del sonido quinqui de los 70 modernizados con instrumentales electrónicas y funk de este siglo. Juntos no tienen demasiado recorrido, pero todos están curtidos en el panorama musical.

Tony Grox & LUCYCALYS