Concierto
La Oreja de Van Gogh de Amaia Montero tocará en el Roig Arena
El grupo de Donostia anuncia tour coincidiendo con el 25 aniversario de uno de sus álbumes más emblemáticos, “El viaje de Copperport”, en esta nueva etapa con la esperada vuelta de Amaia Montero
Es un hecho. La Oreja de Van Gogh en su vertiente más clásica, con Amaia Montero a las voces, vuelve a València. El grupo donostiarra acaba de dar a conocer la gira que harán por toda España tras el anuncio del reencuentro con la voz de sus primeros discos, que son historia de la música nacional, como 'Dile al sol' o 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida'. Tras el esperado reencuentro con Montero, el grupo rodará con el tour 'Tantas cosas que contar' con el que harán parada en València.
Será en el Roig Arena y lo harán treinta años después de que San Sebastián viera nacer a esta banda que volverá a los escenarios casi con la formación original a partir de mayo de 2026. El reencuentro es especial y tiene una buena razón de ser: el 25 aniversario de uno de sus discos refrenciales, 'El viaje de Copperpot', que vio la luz en el años 2000.
Cuándo tocará La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero en València
Así, el público valenciano podrá disfrutar de estas canciones el 4 de septiembre de 2026 en el Roig Arena de València y las entradas saldrán a la venta este mismo lunes, 20 de octubre, a las 12 horas a través de la página web del Roig Arena.
Treinta años después de que la ciudad de San Sebastián les viera nacer, el tour arrancará en el mes de mayo con un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos: “Cuídate”, “La Playa”, “Puedes contar conmigo”, “Rosas” o “20 de enero”. La gira, además de ser un auténtico homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos.
"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hay más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", aseguran los componentes de La Oreja de Van Gogh.
