El Certamen Internacional de Bandas de Música 'Ciudad de València' 2026 abre el plazo de inscripción

El Ayuntamiento de València, a través de la concejalía de Cultura, abre el plazo participar en la 138ª edición del Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciudad de València”, que se celebrará del 15 al 19 de julio de 2026 en el Palau de la Música. El plazo de presentación de instancias se inicia este lunes 20 y finalizará el próximo 27 de octubre, ambos inclusive.

Podrán participar en las secciones Tercera, Segunda, Primera y Honor las bandas no profesionales y en la Sección Libre las formaciones nacionales o extranjeras, que por cualquier motivo de los indicados en la convocatoria no tengan cabida en las cuatro secciones habituales del CIBM. Las solicitudes se tramitarán a través de la sede electrónica del Ayuntamiento y solamente se podrá realizar una inscripción por banda, sin poder inscribirse una misma banda en diferentes secciones.

Según ha explicado el concejal de Cultura, José Luis Moreno, el objetivo de este adelanto en la fecha de inscripción “es el de facilitar a las bandas extranjeras su planificación para participar en el concurso. En consecuencia, también se adelanta la fecha del sorteo de participación, así como los plazos para la entrega del material documental requerido, lo que permite un mayor tiempo de preparación a todas las bandas participantes”.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de València reafirma su compromiso con la difusión de la música de banda, una de las expresiones más arraigadas en la cultura valenciana, y promueve su proyección internacional a través de un evento que constituye un referente en el calendario musical mundial.

La cuantía total de los premios, que se otorgarán de acuerdo con las puntuaciones del jurado, asciende a 36.500 euros, distribuidos en Menciones de Honor para las distintas secciones: Sección de Honor (15.000 euros); Sección Primera (10.000 euros); Sección Segunda (6.500 euros); y Sección Tercera (5.000 euros).

Además, las bandas participantes recibirán aportaciones económicas por tomar parte en el certamen que oscilarán entre los 3.500 y los 12.000 euros, según la sección en la que concursen. Esto implica que se ha aumentado en 1.000 euros la aportación por cada banda participante, lo que supone un total de 27.000 euros más con respecto al año anterior en estas aportaciones.

Obras obligatorias

Para esta nueva edición del CIBM se ha establecido como obra obligatoria de la Sección de Honor el poema sinfónico expresionista “Ressorgir” del compositor valenciano Francisco Zacarés Fort. Con ello, se quiere rendir homenaje a los voluntarios de la dana del pasado 29 de octubre de 2024 con un recuerdo especial a las víctimas de la riada.

Para el resto secciones, el mismo lunes, 20 de octubre, se darán a conocer las piezas obligatorias que las bandas participantes deberán interpretar. Por su parte, en la Sección Libre, con un programa de entre 22 y 30 minutos de duración, se ejecutarán dos obras de libre elección.

Para más información, el ayuntamiento ha publicado las bases del certamen en este enlace y facilita la inscripción online pulsando aquí.