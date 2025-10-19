Enrique Varela, director del Museo Sorolla: «La Hispanic Society posicionará y fortalecerá a València en su apuesta por Sorolla»

Enrique Varela (Madrid, 1968) custodia desde hace cinco años la mayor colección del mundo del pintor valenciano Joaquín Sorolla. Lo hace desde la casa familiar del ‘maestro de la luz’ en Madrid: el Museo Sorolla, hoy cerrado al estar inmerso en obras de rehabilitación y ampliación. Lejos de ‘esconder’ las obras del valenciano en sus almacenes, el Museo Sorolla ha encontrado una suerte de ‘subsede’ temporal en València. La Fundación Bancaja acoge hasta el próximo mes de febrero de 2026 la exposición ‘Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla’, de la que Varela también es comisario.

La exposición que se puede visitar actualmente en la Fundación Bancaja exhibe obras maestras del Museo Sorolla de Madrid. Con el museo ‘titular’ cerrado, ¿podemos decir que estamos ante la mejor exposición de Sorolla fuera de su casa museo?

Claramente sí. La exposición condensa lo mejor de la producción de Sorolla a lo largo de su trayectoria. Transita por todos los períodos de su vida como artista y por todos los géneros que cultivó. Son sesenta obras escogidas, muchas de ellas icónicas (‘El baño del caballo’, ‘Paseo a la orilla del mar’, ‘La siesta’, ‘La bata rosa’, ‘¡Triste herencia!’, ‘Trata de blancas’, ‘Mis hijos’…), otras menos conocidas, pero igual de fascinantes. Todas ellas juntas componen un relato asombroso acerca de la enorme capacidad creadora de Sorolla. Y ello se hace con las obras que acompañaron a Sorolla siempre, aquellas obras que no se desprendió de ellas por diferentes razones, pero que, evidentemente, tuvieron una significación especial para él.

"Sorolla desearía mantener relación con València"

¿València es ‘la niña bonita’ del museo fuera de Madrid?

València es la tierra de Joaquín Sorolla. Aquí nació, creció, se formó y se forjó como persona y como artista. De esta tierra, de sus paisajes, de su cultura, de sus gentes, obtuvo buena parte de su inspiración creadora. Nosotros, desde su casa museo, no hacemos sino perpetuar una relación que, estamos seguros, el propio Sorolla estaría deseoso de mantener.

¿Cómo van las obras del Museo Sorolla? ¿Para cuándo está prevista la reapertura?

Las obras de ampliación y rehabilitación del Museo Sorolla siguen su curso, avanzan. Ahora mismo está a punto de culminar la primera fase de las obras, que consiste en la entrega del nuevo edificio de ampliación del museo. Es un edificio contemporáneo creado por el talento y la sensibilidad del estudio de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano. El edificio dialoga a la perfección, sin estridencias y con mucha elegancia, con la casa Sorolla. A principios del año que viene comenzará la segunda fase de las obras, que consiste en la rehabilitación de la casa museo. Es una obra distinta a la de la primera fase pues se trata de restaurar, rehabilitar y dotar de nuevas instalaciones al edificio histórico, a la residencia familiar y talleres de trabajo de Sorolla. Aquí se trata de que nada cambie, que todo siga tal y como estaba, pero restaurando, consolidado, rehabilitado, respetando los valores históricos y patrimoniales del edificio, pero al mismo tiempo dotándolo de nuevas instalaciones para una mejor conservación de los bienes culturales y facilitando la accesibilidad de los visitantes. En cuanto a los plazos, es difícil comprometerse a una fecha. Las obras de la segunda fase serán lentas y complejas, hay que ir con cuidado para respetar los valores de la casa museo. Ello nos lleva a plantearnos una apertura parcial solo del edificio de ampliación a la espera de culminar la segunda fase. Estamos trabajando en esa idea.

Una visitante, ante ‘Niñas en el mar’ y ‘La bata rosa’, dos de las obras más conocidas de Sorolla. / Miguel Ángel Montesinos

¿Cómo va a ser el nuevo museo de Madrid?

Mantendremos la esencia original -el alma: la casa Sorolla- pero, al mismo tiempo, al ampliar significativamente la superficie, la personalidad del museo se enriquecerá. El nuevo Museo Sorolla va a dar un salto de escala, de visión y de ambición, muy significativo. El museo duplicará su superficie, se dotará de nuevos espacios y servicios que le permitirán acometer proyectos expositivos y culturales más ambiciosos dirigidos a un público más amplio. Pero no me canso de repetir a quien me quiera escuchar que la ampliación del museo no es solo arquitectónica. Empieza en su arquitectura, pero no acaba ahí. Más que una actuación arquitectónica hay que considerar que es una actuación integral que comporta una repercusión global sobre la institución en su conjunto, sobre todas las áreas funcionales del museo, sobre su modelo de organización, sobre sus recursos y su plantilla. Es por ello que, al mismo tiempo que se están desarrollando las obras, el museo está trabajando intensamente con el Ministerio de Cultura en la planificación del nuevo Museo Sorolla en todos sus parámetros de organización, planificación y funcionamiento.

El Museo Sorolla ha optado por, en vez de guardar las obras en los almacenes, exhibirlas en distintos espacios de la geografía española.

Desde hace unos años venimos desarrollando una importante programación expositiva fuera de nuestra sede de Madrid a través del programa de itinerancia de exposiciones temporales. Ello obedece a nuestro interés en difundir y extender el conocimiento en torno a la figura y la plástica de Joaquín Sorolla. La altísima respuesta de los ciudadanos en su visita a estas exposiciones nos confirma el elevado interés que el artista despierta entre el público. El cierre temporal del museo nos ha empujado con más empeño en este camino. Lógicamente, siempre lo hacemos con instituciones o entidades afines, que cumplan con los parámetros de calidad que desde el Ministerio de Cultura y la Fundación Museo Sorolla exigimos para los proyectos expositivos. Existe una creciente demanda e interés que, lógicamente, agradecemos, pero no podemos dar satisfacción a todas las entidades que nos solicitan préstamos, debemos ocuparnos también de garantizar la conservación de las colecciones.

¿España es el ‘gran museo Sorolla’?

El gran Museo Sorolla es el que su esposa Clotilde, con el apoyo y respaldo de sus hijos, impulsó con su generoso legado al Estado español. Teniendo en cuenta que se estima en cerca de cuatro mil doscientas las pinturas realizadas por Sorolla a lo largo de su vida, y que la colección del Museo Sorolla está compuesta por cerca de mil cuatrocientas de esas obras, estamos ante la más importante colección que existe de la única institución dedicada a la figura del maestro de la luz y ubicada en lo que fue la residencia familiar y estudios de trabajo de Sorolla. A partir de ahí, por suerte, hay mucha obra de Sorolla repartida por museos e instituciones, por no hablar de las colecciones particulares. Eso nos da idea de su importancia para la historia del arte.

Dos de las obras que se pueden ver actualmente en Bancaja. / JM LOPEZ

¿Dónde tienen ahora mismo expuestas obras de Sorolla?

Este otoño-invierno habrá tres exposiciones de relevancia impulsadas desde el museo y la Fundación Museo Sorolla. València, junto con la Fundación Bancaja y la muestra ‘Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla’; Barcelona, donde presentaremos la exposición a inicios de diciembre ‘En el mar de Sorolla con Manuel Vicent’; y Sevilla, donde inauguraremos a mediados de diciembre la exposición ‘Sorolla en el Alcázar’.

Esta exposición en la Fundación Bancaja (con obras de la institución con más obras de Sorolla) junto a las obras de la Hispanic Society (la institución privada con más obras del pintor) que están por llegar, ¿convierten a València en epicentro mundial de Sorolla?

Si no nos olvidamos de la importante colección del Museo de Bellas Artes de València, la colección de la Diputación de Valencia y la de la Fundación Bancaja, es evidente que sí.

Sobre la Hispanic Society en València: "Nunca es tarde"

¿Cree que este nuevo espacio en València dedicado a Sorolla llega en su momento oportuno o quizás tarde?

Nunca es tarde si la dicha es buena.

¿Qué cree que supondrá este nuevo espacio para València?

No todo el mundo ha tenido la oportunidad de visitar la fascinante Hispanic Society de Nueva York, recorrer sus salas con tranquilidad y sin agobios, ver a Velázquez, Goya y a Sorolla… Es una experiencia muy reveladora. En todo caso, ya no será necesario viajar a América para que podamos contemplar el deslumbrante ‘Sol de la tarde’ por ejemplo, entre otras obras icónicas. Es indudable que este nuevo espacio posicionará y fortalecerá a València en su apuesta por la cultura y, evidentemente, por Sorolla. Sin duda será un lugar de visita obligada.

¿Cómo dialogará este nuevo ‘museo Sorolla’ de València con el de Madrid? ¿Se complementarán?

Evidentemente, ‘dialogaremos’ ambas instituciones, faltaría más. Todo lo que atañe a Sorolla nos interesa. También tengo que decir que no dispongo de mucha información acerca de este importante proyecto más allá de lo que he leído a través de los medios de comunicación, con lo cual, me permitirá ser prudente. En todo caso, si no me equivoco, por lo que he leído, la nueva institución será una sede de la Hispanic en València, mantendrá el nombre de Hispanic Society -como debe ser, por otra parte- añadiendo alguna referencia a la colección Sorolla.

Los efectos del Año Sorolla

¿Qué efecto en el tiempo ha dejado el Año Sorolla de 2023?

Creo que ha dejado una huella muy importante. Han sido tres años de conmemoración muy intensos, con una actividad cultural, científica y expositiva de mucho alcance. Con todas las personas que he intercambiado impresiones sobre el Centenario Sorolla- y han sido muchas a lo largo de esta conmemoración- había una impresión de asombro y admiración por la calidad y cantidad de las propuestas expositivas, por lo mucho que retumbaba el nombre de Sorolla en el escenario cultural. Fue una conmemoración que se convirtió en una celebración. La respuesta del público fue abrumadora, a la altura del esfuerzo que invertimos todas las instituciones que participamos de la conmemoración. El trabajo fue enorme, y el resultado superó con creces las expectativas; mereció la pena.

La obra favorita del director

Una visitante contempla 'Clotilde con traje gris', en la Fundación Bancaja. / Miguel Ángel Montesinos

En 2022, en una entrevista le pregunté por su obra favorita de Sorolla. Entonces me dijo ‘Clotilde con traje gris’. ¿Sigue siendo el mismo?

Ratifico mis palabras, sí. E invito a los lectores a que vayan a la Fundación Bancaja a visitar la exposición ‘Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla’ y elijan su obra favorita (si es que son capaces de quedarse con una sola).