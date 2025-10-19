La Mutant presenta una programación donde el riesgo y la experimentación contaminan la creación local

La Mutant, centro municipal de artes vivas, consolida su papel como espacio de referencia para la creación escénica contemporánea con una programación que apuesta por la experimentación, el riesgo performático y la visibilidad de artistas locales y nacionales.

Desde octubre hasta enero de 2026, el centro acogerá conciertos, performances, instalaciones y festivales que amplían los límites de la escena valenciana.

Este mes de octubre arrancó con la representación este fin de semana pasado de ‘Danzas románticas’, una mirada crítica y feminista a los ballets clásicos. La programación prosigue el 18 de octubre con ‘Shadowban: El concierto’ de Manel Ferrándiz, una propuesta que utiliza la canción como motor creativo para resignificar los encuentros sociales en los espacios de representación. Las experiencias escénicas vividas los últimos años por el creador como impulsor del colectivo Prototipo M.A.D, donde se buscaba incorporar a las tablas elementos underground con el arte drag, la danza urbana y el ambiente clubbing, lo han llevado a grabar un disco, y La Mutant es el espacio elegido para presentarlo.

Cada temporada, La Mutant dedica un ciclo de tres piezas a la trayectoria de un artista, “a fin de colocarlo en un lugar diferente al de exhibición, con atención a sus procesos de investigación y a su proyección y desarrollo como artista a lo largo del tiempo”, ha distinguido la directora artística del centro municipal, Tatiana Clavel.

Si en anteriores entregas se ha profundizado en los trabajos de Macarena Recuerda Sheperd y Juan Domínguez, en esta ocasión, el artista cuyo trabajo se pone en contexto es Norberto Llopis. Su monográfico consta de un trabajo en proceso, un espectáculo y la proyección de una película.

‘La Operación’, de Norberto Llopis. / ED

Con formación académica en danza y filosofía, el valenciano desarrolla una práctica artística y de pensamiento en torno al cuerpo, el movimiento y la performatividad. Todo ello cristaliza en formas como piezas escénicas, ensayos sobre la práctica artística, conferencias performativas, instalaciones y acciones duracionales.

El 22 de octubre Llopis mostrará ‘Goldberg, variaciones sobre la ceguera’, donde parte de un texto de Jacques Derrida llamado ‘Memorias de ciego: El autorretrato y otras ruinas’, en el que el filósofo francés trata la temática del dibujo, el autorretrato y la ceguera. La sesión se completará con la proyección de su proyecto audiovisual ‘Cosita’.

Su pieza ‘La Operación’ está programada los días 24 y 25 de octubre y es una pieza hecha a partir de operaciones de cálculo, quirúrgicas y económicas. Funciona a través de operaciones y deconstruye la misma noción de operación. Trabajos de investigación a largo plazo y programar piezas antiguas y piezas que no están estrenadas, acceder al proceso.

Todos los colores de la danza inminente se reúnen en Zona grisa

Noviembre es un mes fértil del ciclo dedicado por el centro de artes vivas a que los creadores puedan compartir con el público los resultados de sus trabajos, Zona grisa.

El día 5 se ha programado una doble sesión a cargo de Maria Tamarit, que presentará ‘Mystery Landlady’, una apropiación de la tradición valenciana contada a través de un cuerpo con su propia historia y memoria, y Javier Hedrosa, que en ‘Escrituras fantasma’ pondrá en práctica la idea de que todas las danzas anteriores ya están actuando sobre las futuras aunque estas no se hayan producido todavía.

‘Mystery Landlady’, de María Tamarit. / ED

Rosana Sánchez y Elena Carvajal cierran el ciclo el 19 de noviembre. La primera nos visita con ‘Las Chachis llevan trajes de colores y zapatos inclinados’ y la segunda, nos invita a fijarnos en aquello que aunque presente se halla fuera del punto de vista en ‘I was told not to make eye contact with Tom Cruise’.

Los días 28 y 29 de noviembre se ha previsto, precisamente, a una de las artistas que puso a prueba en abril frente a la audiencia de Zona grisa su última investigación, Núria Crespo regresa a La Mutant con ‘morphopop: Arranque’, en torno al pop como vocablo, estilo musical y cultura colectiva. El resultado es una danza de cuerpos que se despliegan sobre sí, proponiendo múltiples perspectivas desde las que mirarlos, en un ejercicio de permanencia y exceso.

‘Morphopop: Arranque’, de Núria Crespo. / ED

Siguiendo esa línea de indagación en los procesos, el 14 de diciembre, la APDCV abrirá en La Mutant un nuevo dispositivo para compartir los campos de investigación de dos parejas de artistas como fruto de su proyecto Motors de Creació. En esta ocasión las duplas creativas serán las Elena Córdoba con Núria Crespo y Lara Brown con Marta Sofía Gallego.

Estos emparejamientos entre una artista o colectivo joven emergente y una persona que viene desarrollando su trabajo de forma más específica desde hace más tiempo son fruto del proyecto Motors de Creació. que viene realizándose en Valencia desde 2022.

Monográficos de música y de podcast

La Mutant renueva sus votos con la experiencia sonora a través de monográficos dedicados a la música y a los podcast. El 31 de octubre se ha programado un triple concierto, organizado en colaboración con la agencia musical Cero en conducta, donde Teo Lucadamo, Azuleja y Cabiria se sucederán en una noche donde el hiphop se alternará con el synth pop, el techno house, el italo disco y el city pop.

El 6 y 7 de noviembre llega la segunda edición del Festivalpod, con dos días de podcasts en directo que combinan proyectos consolidados del panorama estatal con talento local valenciano.

El mes de noviembre se completa con una nueva visita de la compañía catalana Los detectives. Si en diciembre del año pasado nos visitaban para explorar el universo de los caballeros medievales y la conquista del Santo Grial, en ‘Les Chevaliers: Capítol dos’, los días 14 y 15 de noviembre, una de sus tres intrépidas protagonistas se ha extraviado.

El 22 de noviembre, en un mundo saturado por la incesante producción y circulación de imágenes, Serrucho transformará la sobreabundancia de internet en una experiencia teatral sin intérpretes humanos en su obra ‘Fogonazo’, donde los objetos toman la palabra.

Adiós experimental a 2025 y hola a la formación en 2026

Diciembre ofrecerá un cierre de año lleno de citas con la creación experimental. El 3 de diciembre, sube a las tablas, en colaboración con Escalante, La Mula con su poema escénico ‘Thauma’, centrado en la capacidad de maravillarse y quedarnos suspendidos en un terreno poético que no tiene ni finalidad, ni conclusión, ni cierre.

‘Thauma’, de La Mula. / ED

El día 6 de diciembre, La Mutant recupera, en colaboración con la plataforma IF Barcelona y el centro de creación La Caldera, una pieza de creación colectiva emblemática que se remonta a 2009, ‘Blue’, cocreada por Juan Domínguez junto a Luis Miguel Felix, Maria Jerez, Arantxa Martínez, Naiara Mendioroz y Emilio Tomé.

‘Blue’, cocreada por Juan Domínguez junto a Luis Miguel Felix, Maria Jerez, Arantxa Martínez, Naiara Mendioroz y Emilio Tomé. / ED

El teatro municipal del Graó complementa esta representación con un estreno de Domínguez, un coreógrafo y performer reconocido internacionalmente, cuyas propuestas tienen siempre un fuerte tono conceptual, a partir del cual, y con imaginación desatada, trabaja con especial foco en el tratamiento del concepto de tiempo, el trabajo del lenguaje, la teatralidad y la relación con el público.

Los días 12 y 13 de diciembre, acercará su instalación performativa ‘Dirty’, que se centra en el trabajo con arcilla, explorando su maleabilidad y su capacidad para grabar nuestras huellas táctiles. Se genera una escultura entre todos.

‘Dirty’, de Juan Domínguez. / ED

También proponen una instalación performativa el colectivo NYAMNYAM, que los días 19 y 20 de diciembre hacen convivir la ficción especulativa, la música en directo, la poética y la danza en ‘Cinemática’.

Por último, ya el año que viene, en enero de 2026, Mutant Oberta volverá a abrir sus puertas a centros educativos, fomentando la interacción entre estudiantes y artistas para consolidar vínculos entre educación y creación escénica.

“La Mutant se vuelca en generar sinergias con centros educativos cuya docencia guarda relación con las artes escénicas y las artes vivas. La Mutant quiere abrir este espacio necesario, no únicamente con carácter instrumental, sino como una forma de generar enlaces”, explica la directora artística del centro municipal, Tatiana Clavel.