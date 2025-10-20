La venta de entradas de la Oreja de Van Gogh en el Roig Arena se retrasa

La venta de entradas para la gira de quince conciertos de la Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero al grupo y la salida de Pablo Benegas se ha retrasado debido a una caída mundial de la nube de Amazon, que ha dejado inoperativas cientos de webs y apps como Fortnite, Zoom o Perplexity. Las entradas estaba previsto que salieran a las 12 horas, pero se retrasa la hora a las 16 horas debido a la incidencia.

El tour 2026 'Tantas cosas que contar' arrancará en el mes de mayo y será un recorrido por los grandes éxitos de la formación, un nombre que significa un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años.

La Oreja de Van Gogh actuará en el Roig Arena en 2026 / Instagram

Actuación en el Roig Arena

Tras el esperado reencuentro con Montero, el grupo rodará con el tour 'Tantas cosas que contar' con el que harán parada en València. Será en el Roig Arena y lo harán treinta años después de que San Sebastián viera nacer a esta banda que volverá a los escenarios casi con la formación original a partir de mayo de 2026. El reencuentro es especial y tiene una buena razón de ser: el 25 aniversario de uno de sus discos refrenciales, 'El viaje de Copperpot', que vio la luz en el años 2000.

Cuándo tocará La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero en València

Así, el público valenciano podrá disfrutar de estas canciones el 4 de septiembre de 2026 en el Roig Arena de València y las entradas saldrán a la venta este mismo lunes, 20 de octubre, a las 16 horas a través de la página web del Roig Arena.

Treinta años después de que la ciudad de San Sebastián les viera nacer, el tour arrancará en el mes de mayo con un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos: “Cuídate”, “La Playa”, “Puedes contar conmigo”, “Rosas” o “20 de enero”. La gira, además de ser un auténtico homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos.