Horacio González Alemán, de Gospel Estudios: "Es muy complicado hacer moda sostenible y accesible; la clave es cambiar la forma de consumir"

¿Qué les motivó a usted y su socio, Héctor Bellerín, para montar Gospel Estudios?

La principal motivación fue que Héctor, como figura pública con un gran interés en la moda, veía que muchas marcas querían colaborar con él, pero la mayoría no alcanzaban los estándares éticos que él consideraba importantes. Había una clara diferencia entre sus valores y los de las firmas que le proponían colaboraciones. En lugar de asociarse con marcas con las que no se sentía alineado, pensó que podía desarrollar su faceta creativa creando la suya propia. Éramos muy buenos amigos y yo llevaba toda la vida trabajando en moda, así que cuando me propuso montar algo juntos, fue un “vamos adelante”.

—Y se dieron cuenta de que estaban alineados en lo que que querían hacer. ¿Cómo fue ese proceso?

Sí, desde el principio. Héctor tenía muy claros los valores y la misión que quería para la empresa. Siempre ha tenido un estilo personal muy marcado, y compartimos muchos gustos y referencias en común. Lo que hacemos en Gospel Estudios no es exactamente lo que vestiría Héctor, sino una mezcla entre él y yo, y creo que eso es lo bonito.

—¿Cómo se reparten los roles?

Es un trabajo compartido. Ambos aportamos referencias, ideas y conceptos. Ninguno de los dos tiene formación como diseñador o patronista, así que esa parte la subcontratamos a dos amigos, Isra y Quim, de la empresa India Juliet, que son quienes se encargan del diseño y patronaje. Héctor sigue centrado en su carrera futbolística, así que yo llevo el día a día de la empresa, pero el desarrollo creativo lo hacemos al 50%. Todo el universo visual, las referencias y la dirección creativa las definimos juntos.

Gospel Estudios, la marca de Horacio González-Alemán y Héctor Bellerín, participa en el congreso Future of Fashion de València. / GE

—Ese diseño de líneas rectas, de básicos con un punto deportivo, responde también a su idea de marca responsable, ¿no?

Sí. Desde la primera colección quisimos centrarnos en patrones, cortes, tejidos y calidades más que en gráficos. Muchas marcas hoy basan su propuesta en el diseño gráfico; nosotros preferimos crear prendas atemporales, tanto por su diseño como por su calidad. Con el tiempo hemos incorporado algo más de gráfica, pero siempre desde esa visión de durabilidad y coherencia estética.

—¿Qué significa para ustedes crear una marca con esa carga de responsabilidad?

Queríamos hacer un proyecto coherente con la forma en la que vivimos y pensamos. Antes que definir una estética, teníamos claros nuestros valores. Preferimos hablar de 'marca responsable' más que de 'marca sostenible', porque esa palabra se ha desgastado. Cuando una marca se define como sostenible, la gente busca el mínimo error para señalarla, como si sostenibilidad fuera sinónimo de perfección. Es imposible ser 100 % sostenible. Nuestro objetivo es producir de la manera más local posible -principalmente en la península ibérica-, con materiales responsables y proveedores que traten bien a sus trabajadores. Estamos aprendiendo sobre la marcha, mejorando con cada paso.

—¿Qué dificultades se han encontrado en ese camino?

Más que dificultades, diría que retos. Cuando decides montar una marca responsable, te enfrentas a limitaciones que una marca convencional no tiene. No puedes producir en cualquier lugar ni usar cualquier tejido sin pensar en su huella de carbono o su circularidad. Eso te obliga a ser más resolutivo y creativo: con menos recursos tienes que lograr lo mismo o más. Es un desafío interesante que te hace pensar mejor las decisiones.

"Creamos prendas de calidad y atemporales; ser sostenible es mantener una prenda durante años"

—¿Dónde producen sus prendas?

Casi todos nuestros proveedores están en Portugal, diría que un 90 %. Algunos detalles, como los botones, los hacemos en Barcelona, en Poblenou. También trabajamos con fábricas de tejidos locales. En resumen: entre Portugal y Barcelona.

—¿Qué diferencia a Gospel Estudios de otras marcas sostenibles?

Creo que nuestro enfoque conceptual. Al principio solo queríamos hacer productos bonitos y responsables, pero el componente conceptual fue creciendo hasta convertirse en una parte esencial del proyecto. Está muy vinculado a la sostenibilidad y nos da una identidad distinta. Además, estéticamente, siento que nuestras prendas tienen una personalidad especial y diferente.

—Y la apuesta por el unisex.

Sí, totalmente. Queremos que cualquiera pueda llevarlas, sin distinción de género. Si me pregunta mi abuela, le diré que es ropa de hombre, pero en realidad está pensada para todos los cuerpos y siluetas.

—La eterna pregunta: ¿Es la moda sostenible accesible?

Es muy complicado hacer moda sostenible que sea realmente accesible. Para nosotros, la clave está en cambiar la forma en que la gente consume. Intentamos crear prendas de calidad y atemporales, porque la mejor manera de ser sostenible es mantener una prenda durante años. Nuestras piezas no son asequibles para todo el mundo, lo sabemos, pero la idea es que no tengas que comprar cada mes. También creemos que la responsabilidad no recae solo en las marcas, sino también en los consumidores. Si existen empresas con malas prácticas es porque hay gente que sigue comprándoles. Entendemos que no todo el mundo puede permitirse una chaqueta de 220 euros, pero es importante reflexionar sobre el consumo y valorar la durabilidad.

—¿Cuál es su perfil de cliente?

Aún lo estamos descubriendo. Mayoritariamente son hombres, entre 25 y 35 años, que viven en el norte de Europa o América, aunque ahora también vendemos en Asia. Suelen trabajar en ámbitos creativos o tecnológicos, y tienen sensibilidad por el diseño y conciencia sobre el impacto de lo que compran.

—¿Tener a alguien como Héctor Bellerín detrás de una marca supone más presión o más libertad?

Un poco de ambas. Es genial tener a Héctor como socio, pero desde el principio quisimos dejar claro que no somos “la marca de Héctor Bellerín”. Queremos que Gospel Estudios se entienda como un proyecto creativo y conceptual, no como la típica marca de futbolista. Eso nos da cierta presión extra, porque hay más ojos puestos en nosotros, pero también nos impulsa a hacer las cosas mejor.

—Han sido reconocidos por The Business of Fashion. ¿Qué ha supuesto?

Fue muy emocionante. Lanzamos la marca justo cuando se publicó la entrevista a Héctor, y aparecer en The Business of Fashion, que es una institución, fue como entrar por la puerta grande. Nos hizo muchísima ilusión.

—Su intervención en el congreso Future of Fashion de València ha girado en torno a la ética en el ADN de una marca.

Hablé sobre lo que significa la ética para nosotros, porque creo que cada uno la entiende de una forma distinta. Conté cómo hemos aplicado esa ética en nuestro proyecto, cómo ha sido la base de todas las decisiones y cómo puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Queremos mostrar que es posible crear una marca ética desde la práctica, no solo desde el discurso.

—Y para cerrar, ¿qué consejo daría a quienes quieren empezar en este sector?

Informarse mucho. La información es poder. Aprender de los errores, no tener miedo a fallar. Existe cierta presión por hacerlo todo perfecto, y eso puede generar culpa. Lo importante es avanzar, equivocarse y mejorar. Todos estamos aprendiendo.