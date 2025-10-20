"Lodo. Miradas de lo vivido" recoge más de 400 fotos y vídeos inéditos de la riada realizados por afectados

La exposición Lodo. Miradas de lo vivido recoge el testimonio gráfico de las personas que sufrieron la riada del 29 de octubre. Más de 400 fotos y vídeos inéditos realizados por aquellos que vivieron esta catástrofe en primera persona, y cedidos de forma desinteresada, conforman esta exposición comisariada por Pedro Vicente-Mullor y organizada por Divina Seguros con la colaboración de CaixaBank.

Lodo. Miradas de lo vivido puede visitarse, hasta el 4 de noviembre,en la sede de CaixaBank, y tras su paso por València, recorrerá diferentes ciudades con una primera parada en Sevilla.

Dar voz a los afectados

Con esta exposición, Divina Seguros pretende, por un lado, dar voz a todos los afectados que han querido compartir su experiencia y, por otro, evitar a que este desastre caiga en el olvido. “Desde la entidad que presido nos volcamos desde el primer día en ayudar a los damnificados y nuestro compromiso por seguir contribuyendo a su recuperación no ha cesado durante todo este tiempo. Esta exposición rinde homenaje a aquellas personas que desgraciadamente aquel 29 de octubre vieron cómo su vida se paraba”, destaca Armando Nieto, presidente de Divina Seguros.

Para Nieto, “la sociedad ha demostrado, cuando estamos a punto de que se cumpla el primer aniversario, que no quiere que se olvide lo que sucedió. Un ejemplo de ello es todas las fotos y vídeos que hemos recibido. Ha sido excepcional la participación que ha tenido esta iniciativa donde muchísima gente no ha dudado en compartir su dolor a través de las fotos y vídeos que tomaron en las primeras horas de la tragedia o en los días posteriores”.

Una invitación a mirar con atención

Esta exposición busca, a través de su recorrido, generar que el visitante no se quede impasible ante lo que está viendo, sino que pueda llegar a experimentar el caos de esos días en las zonas afectadas. Cada uno de los paneles están pensados y construidos para obligar al espectador a detenerse. Es una invitación a mirar con atención y a sentir la fuerza de quienes estuvieron allí.

Las imágenes constituyen un archivo íntimo y colectivo de emociones, de gestos mínimos que reflejan la calidad humana en medio de este desastre, donde las fotografías y los relatos que las acompañan tienen un peso único e irrepetible.

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la C. Valenciana y Región de Murcia, y Armando Nieto, presidente de Divina Seguros. / DV

Este proyecto cuenta con la colaboración de CaixaBank y del Instituto de Restauración del Patrimonio.

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, ha querido agradecer a Divina Seguros “la oportunidad de participar en un proyecto tan emotivo y necesario como Lodo. Miradas de lo vivido, que da voz a quienes sufrieron la catástrofe en primera persona. Esta exposición es un testimonio colectivo que nos interpela como sociedad y nos recuerda la importancia de estar cerca de las personas en los momentos más difíciles”.

García ha reafirmado el compromiso de la entidad financiera con los afectados por la dana y con la sociedad valenciana. “Las personas están absolutamente en el centro de nuestra actividad desde nuestros orígenes”, ha subrayado la directora territorial de CaixaBank para poner en valor “la velocidad” con la que la entidad reaccionó ante la catástrofe asegurando que “el apoyo a los afectados y la cercanía eran clave, un apoyo que continuamos y vamos a seguir ofreciendo; y esta exposición homenaje es también una forma de seguir mostrando cercanía, apoyo y reconocimiento a quienes vivieron esta tragedia”.

Homenaje a los afectados

En el marco de esta exposición, se ha celebrado un acto homenaje a los afectados, conducido por la periodista Esther Collado, que ha contado con la presencia de Patricia Carracedo, afectada en Benetússer, y por Alicia Angulo, de la Federación Valenciana de Personas con Discapacidad Intelectual (FEVADIS), ONG que resultó afectada y, además, se erigió como punto de coordinación para la reconstrucción de otros centros de la zona y la recuperación y apoyo a las familias afectadas. Asimismo, el evento ha contado también con la presencia del presidente de Divina Seguros, Armando Nieto; el director comercial Banca de Empresas de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Felipe Pulido de Dios, y con el comisario de la exposición, Pedro Vicente-Mullor.