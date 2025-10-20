La Orquestra de Les Arts se enfrenta al desafío de su ciclo sinfónico

Sir John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Fabio Luisi, Philippe Jordan, Disma Slobodeniouk, Javier Perianes, Gustavo Gimeno... La lista de directores de fama internacional que esta temporada se pondrán al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana en el ciclo sinfónico de Les Arts es difícil de igualar. También lo es la de las composiciones de Mozart, Mahler, Dvorak, Sibelius, Brahms, Bruckner, Berlioz, Elgar, Beethoven, Ravel, Manuel de Falla o Stravinsky que conforman la programación.

"Estoy encantado de ver compañeros músicos muy distintos y de muy alto nivel", ha asegurado el director de la formación musical de la Generalitat, Sir Mark Elder, que este jueves dará inicio a Les Arts és Sinfònic con la "Sinfonía Nº 38 en Re mayor, 'Praga'", de Mozart y "Das Lied von der Erde" ("La canción de la tierra") de Mahler.

Un "desafío" a los músicos

"Dar este tipo de conciertos desafía a los músicos para ver quienes son", ha señalado el maestro británico sobre el "reto" al que se enfrenta la OCV con este ciclo. Tal como ha remarcado Elder, la de les Arts es una orquesta de ópera, "pero para este programa hay que ser muy exigente". "Hacer las cuatro sinfonías de Brahms y a la semana siguiente la 8 de Bruckner es un gran desafío para los músicos -ha ejemplificado el director, pero así transmitimos al público 'este es el nivel de nuestra orquesta'".

Les Arts és Sinfònic "es una de las grandes apuestas de esta temporada porque marca unas cuotas de calidad muy importantes", ha subrayado el director artístico de la ópera valenciana, Jesús Iglesias un ciclo que se abre esta semana donde sir mark dirigirá mozart y sobre todo la canción de la tierra de mahler, obra capital en el mundo sinfónico.

Un ciclo único en España

Tal como ha señalado Iglesias, se trata de un ciclo "único en España" ya que no supone la llegada de directores de renombre internacional con sus orquestas, sino que estos se ponen al frente de la formación valenciana, lo que, a juicio del director de Les Arts, supone un reto, pero también una inversión. "El trabajo que estos grandísimios directores van a hacer con la orquesta es algo que va a quedar en su aprendizaje y cultura musical -ha enfatizado Iglesias-. Creo que es un lujo para la OCV y para València que debemos aprovechar. Espero que el público nos acompañe en esta propuesta".

En la presentación del ciclo, Elder ha señalado que ha elegido el "Das Lied von de Erde" de Mahler porque "queríamos presentarnos con algo a gran escala. Mahler, ha subrayado el maestro, es "estupendo" para desarrollar el caracter de una orquesta porque "es muy exigente".

Una orquesta "inusual"

La OCV, ha comentado después su nuevo director, tiene una composición "bastante inusual, con "grandes músicos" pero "con diferentes contextos y formación y yo quiero crear armonía, unidad". "Están bastante dispuestos a evolucionar", ha asegurado, para adelantar a continuación que su reto como nuevo responsable de la formación es que sus músicos sepan "inmediatamente cómo tocar distintos tipos de música". "Son músicos que pueden cambiar el estilo individualmente, pero no tanto como conjunto, aunque yo creo que pronto lo podrán hacer", ha insistido Elder.

Les Arts és Sinfònic ofrecerá una programación con obras poco -o nada- interpretadas hasta ahora por la orquesta de Les Arts. Es el caso de "L'enfance du Christh, Op 25" de Berlioz que el propio Elder dirigirá el 6 de febrero en Castelló y el 7 de febrero en València. "Es una obra extraña, reflexiva, de pequeña escala, tierna, íntima, conmovedora. Es sorprendente de escuchar si no se ha escuchado antes. Quiero que toquemos esta obra como un milagro", ha explicado el maestro británico.

De Bruckner a "El pájaro de fuego"

Sir Mark Elder también ha señalado cuál es el concierto del ciclo -no dirigido por él- que más ganas tiene de escuchar: "Sin duda, el de la Sinfonía Nº 8 de Bruckner dirigido por Fabio Luisi (el 18 de diciembre en València y el 19 en Castelló). Tengo muchas ganas de ver a la OCV salirse de su zona de confort, está fuera del repertorio operístico, tengo muchas ganas de ver cómo va a reaccionar ante esta pieza".

Pero antes, el 12 de noviembre, Sir John Eliot Gardiner, figura indiscutible de la recuperación historicista e impulsor del renacimiento del repertorio barroco, clásico y romántico temprano, dirigirá a la OCV en Les Arts con la Sinfonía Nº 6 de Dvorak y la 5 de Sibelius. Danielle Gatti volverá al auditorio valenciano el 10 y 20 de noviembre con las cuatro sinfonías de Brahms, y Philippe Jordan se pondrá al frente de la orquesta de la Generalitat con un programa con la sinfonía Nº 35 de Mozart y la 5 de Mahler.

El director ruso Dima Slobodeniouk enfrentará el 5 de marzo a la OCV con dos obras de Sibelius -"El cisne de Tuonela" y su Sinfonía Nº 1- y el "Concierto para violonchelo en mi menor, Op, 85" de Elgar, con Pablo Fernández como solista. El 14 y 15 de mayo el gran pianistea Javier Perianes se suma a grandes nombres como Daniel Barenboim o Vladímir Ashkenazi, que han dirigido este ciclo desde el piano con los cinco conciertos para este instrumento de Beethoven.

Finalmente, el 18 de junio, el valenciano Gustavo Gimeno cerrará Les Arts és Sinfònic con un programa que incluirá "Rapsodie espagnole" de Ravel, "Siete canciones populares españolas" de De Falla y "El pájaro de fuego" de Stravinsky.