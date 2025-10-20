La pianista Marta Espinós homenajea a Sorolla

La música en vivo regresa a la Fundación Bancaja. Será el viernes 24 de octubre de la mano de la pianista Marta Espinós que ofrecerá un recital homenaje a Joaquín Sorolla.

Este concierto abre una nueva edición del ciclo Concerts a la Fundació, organizado con la colaboración de Pavasal, que de octubre de 2025 a febrero de 2026 ofrecerá actuaciones en directo de música clásica, flamenco y jazz con artistas y agrupaciones como Miryam Latrece junto a Laicha & Luis Regidor, Moisés Sánchez, Orfeó Valencià, Mayte Martín, Picello Brothers y Sandra Carrasco.

Marta Espinós / F. B.

El concierto inaugural de Marta Espinós llevará al escenario el espectáculo Sorolla. Un imaginario musical, un recital audiovisual y comentado con una selección de repertorio pianístico español que ilustra el espíritu y el contenido del universo de Sorolla. El concierto traza un paralelismo audiovisual e interdisciplinar al conectar el imaginario del luminismo del pintor valenciano con el impresionismo y nacionalismo musical español.

La interpretación de piezas de compositores como Joaquín Turina, Federico Mompou, Joaquín Rodrigo, Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla evocarán los sonidos musicales de la pintura de Joaquín Sorolla, que el espectador verá proyectada con una selección de los lienzos presentados en la exposición Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla, que se puede visitar actualmente en la Fundación Bancaja.

El proyecto Sorolla. Un imaginario musical ha sonado en escenarios como The National Gallery (Londres), Meadows Museum (Dallas), San Diego Museum of Art o el Museo Sorolla (Madrid) entre otros, con motivo de grandes exposiciones del pintor valenciano.

Marta Espinós es pianista y comisaria musical con amplia experiencia en la relación entre arte plástico y música. Tras cursar el Certificado de Artista y el Máster de Interpretación Pianística en Meadows School of the Arts, Southern Methodist University (Dallas, EEUU) con el Maestro Joaquín Achúcarro, se especializa en tejer relaciones transversales entre la música y otras disciplinas.

Natural de Xàbia, Marta Espinós ha realizado comisariados musicales y dirección artística de ciclos para instituciones como el Museo del Prado, The Museum of Fine Arts (Houston), Biblioteca Nacional de España, Museo Nacional de Escultura, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid. Desde 2019 es directora adjunta de la Fundación Cultura en Vena.

El ciclo continuará el viernes 7 de noviembre con la actuación de Miryam Latrece junto a Laicha y Luis Regidor.