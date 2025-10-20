Premio Reina Sofía de composición: "Si no fuera por la banda de mi pueblo no estaría aquí"

Josep Planells Schiaffino (València, 1988) es el ganador del XLII Premio Reina Sofía de Composición Musical por 'Metalepsis', una obra delicada y de contrastes producto de su formación clásica en Berlín y Cambridge, pero que su autor arraiga también a su experiencia de niño en la banda de música local.

"Si no fuera por la banda de mi pueblo yo no estaría aquí", ha explicado el compositor y director de orquesta, que ha trabajado con formaciones tales como la Basel Sinfonietta, Ensemble Modern, Deutsche Radio Philharmonie o la Lucerne Festival Academy Orchestra.

La obra de Planells, que confiesa que apunta "alto en la excelencia musical", se estrenó el viernes en el Teatro Monumental de Madrid, interpretada por la Orquesta Sinfónica RTVE bajo la dirección de Christoph König, en presencia de la reina Sofía y del presidente de la Fundació Ferrer de Música, Sergi Ferrer-Salat.

Esta fundación concede desde hace cuarenta años este premio para fomentar la composición musical en España, un galardón que a día de hoy es el más dotado económicamente de Europa, con 100.000 euros que el autor confiesa que probablemente dedique a dar la entrada de un piso.

'Metalepsis' toma su título de una figura retórica que alude al entrelazamiento de distintos planos narrativos, trasladada al lenguaje musical. A través de contrastes, interrupciones y silencios, la obra genera un discurso lleno de tensiones, cruces y descubrimientos.

Primera obra a los 12 años

"Desde muy, muy pequeño sabía que era músico. Compuse mi primera obra cerrada a los 12 años, una marcha fúnebre para mi bisabuela", ha explicado Planells, que creció fascinado por los cedé de música clásica y ópera que su padre y su abuelo (italiano) escuchaban cuando conducían un camión o un taxi.

Además de la banda de música Santa Cecilia, los orígenes musicales de Planells, que también es clarinetista, se colocan en un centro integrado de música en el barrio del Carmen de València. "Era un proyecto piloto, pionero en España", rememora.

Más tarde llegarían unos estudios superiores en el Conservatorio de València que le acabaron llevando a la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín y la Universidad de Cambridge, y de ahí a desarrollar una carrera como director y compositor que ha sido interpretada por la Orquesta Nacional de España, la WDR Sinfonieorchester Köln, el Ensemble Modern de Frankfurt, la Lucerne Festival Academy Orchestra y la Deutsche Radio Philharmonie, entre otras instituciones europeas.

Con este premio, otorgado en febrero de 2025 tras la decisión del jurado formado por Mario Carro, Raquel García-Tomás, Fabià Santcovsky (ganador de la edición anterior) y Jesús Rueday, y presidido por Philippe Manoury, Planells fue reconocido entre casi 80 partituras presentadas.

Además, como parte del premio, el compositor será designado artista de la Xarxa de Músiques a Catalunya (JMCAT), con el encargo de dos obras de música de cámara para diferentes formaciones. La obra 'Metalepsis' también pasará a formar parte del repertorio de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), que la interpretará en su gira 2025–2026.