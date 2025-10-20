Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seguidores expectantes

Rosalía y su nuevo disco, una cuestión de fe y paciencia: esta noche desvelará más detalles de su cuarto álbum

No se conoce ni su título ni la fecha de lanzamiento, tampoco colaboraciones o número de canciones

Rosalía durante su actuación en el festival Primavera Sound 2023.

Rosalía durante su actuación en el festival Primavera Sound 2023. / Jordi Cotrina

Ignasi Fortuny

Barcelona

Poquito a poco, Rosalía va enlazando pistas de lo que será su próximo disco, el cuarto ya ('Los Ángeles', 'El Mal Querer' y 'Motomami'), ese que ha hecho, según contó en una entrevista en 'Ràdio Noia' (Radio Primavera Sound), "por primera vez sin miedo al fracaso". Nada concreto, sólo pinceladas que permiten a sus seguidores imaginar cómo será el cuadro final.

No se conoce, al menos a ciencia cierta, de manera oficial, ni su título, ni la fecha de lanzamiento (noviembre apuntó en primera instancia por ¿error? la edición española de la revista 'ELLE', que entrevistó a la de Sant Esteve Sesrovires), tampoco colaboraciones o número de canciones. Pero circulan, eso sí, algunas de esas pistas dejadas por el camino por la propia Rosalía con rango de verdades (¿será finalmente 'Lux' su título?) por el ágora digital, ahí donde sus seguidores aguardan impacientes perseguir nuevas migajas que lleguen a algún lugar.

Rosalía, en una imagen de archivo.

Rosalía, en una imagen de archivo. / ARCHIVO

Ayer mismo la genial artista catalana mostraba en un vídeo de Instagram cómo, presuntamente, se grababa parte de una conmovedora canción titulada 'Carmesí', pues este es el título que se puede leer en la partitura que se ve en las imágenes. Una pieza que interpreta una orquesta en un auditorio del Battersea Arts Centre de Londres y que pone más manzanas en el cesto de que se trata de un disco con fondo espiritual. ¿Religioso incluso? En el mismo vídeo Rosalía muerde un rosario visiblemente emocionada mientras escucha su canción. Y 'Carmesí' puede tener, como parece, connotaciones religiosas.

Este lunes algunos rayos de luz, divinos o no, se proyectarán sobre la nueva obra de Rosalía, ya que la artista catalana desvelará a través de un directo en TikTok (a partir de las 20.45 horas) más detalles del disco.

De 'Berghain' al Movistar Arena

En los últimos días, Rosalía ha participado activamente en el juego de crear expectación. Desde su perfil de Substack, donde ha compartido algunos textos, liberó el trozo de una partitura (de una supuesta canción titulada como una conocida discoteca de Berlín, 'Berghain') y sus fans la empezaron a interpretar. También se la ha podido ver rodando en Polónia y en el Movistar Arena de Madrid el pasado viernes viendo a Guitarricadelafuente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
  2. Las lluvias auguran una campaña de setas histórica
  3. El cambio del topónimo de València bate un récord con 1.041 alegaciones al plan
  4. Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
  5. Fallece José Vicente González, empresario de la metalurgia y expresidente de la patronal y Feria Valencia
  6. La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
  7. La tienda de telas Julián López gana terreno a la hostelería en pleno centro de València
  8. Nadie se mueve en el PP a la espera del interrogante Mazón

Compromís critica el doble gasto en Fallas y Fiestas "porque se gestiona peor"

Compromís critica el doble gasto en Fallas y Fiestas "porque se gestiona peor"

Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana

Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana

Nuevas medidas de protección para la Devesa: "Es uno de los proyectos más emocionantes para mi"

Nuevas medidas de protección para la Devesa: "Es uno de los proyectos más emocionantes para mi"

Remodelación en el gobierno de Xàtiva: estos son los cambios anunciados por el alcalde

Remodelación en el gobierno de Xàtiva: estos son los cambios anunciados por el alcalde

La ministra de Sanitat demana a les comunitats autònomes les dades de cribratge de càncer de mama: “Han deixat desprotegides les dones”

La ministra de Sanitat demana a les comunitats autònomes les dades de cribratge de càncer de mama: “Han deixat desprotegides les dones”

Campaña en Paterna a viva voz para apoyar a Lucía Casani en OT

Campaña en Paterna a viva voz para apoyar a Lucía Casani en OT

La brecha digital, una dificultad más para los negocios afectados por la dana

La brecha digital, una dificultad más para los negocios afectados por la dana

La primera edición de la feria outlet de Cullera congrega a 60.000 visitantes

La primera edición de la feria outlet de Cullera congrega a 60.000 visitantes
Tracking Pixel Contents