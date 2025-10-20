¡Viva Händel! ¡Viva Rusia!

Fue un concierto de esos que jamás se olvidan. Teodor Currentzis (1972) y sus prodigiosas huestes rusas -el coro y orquesta MusicAeterna- han regresado al Palau de la Música, en esta ocasión para inaugurar la temporada de abono 2025-2026. Y lo han hecho con un extenso y emocionante recorrido por algunos de los más conocidos pasajes orquestales y vocales de Händel. Un popurrí exquisito y sin concesiones, en el que más allá aún de la soberbia calidad instrumental y vocal de MusicAeterna y los solistas invitados, se ha impuesto la universalidad musical de Händel y la no menor de la tradición musical y artística de Rusia, que ha latido en cada nota e instante de este concierto inolvidable. Viva Currentzis y sus músicos aeternos, pero vivan también Händel y el portento musical que ha sido y sigue siendo Rusia.

Inauguración de la temporada de abono del Palau de la Música, con MusicAeterna y Teodor Currentzis / li

Currentzis desborda expectativas. Sorprende y fascina su modo singular de dirigir y de hacer música. Iconoclasta y vehemente, posiblemente su Händel personalísimo irrite a puristas de supuestas esencias barrocas, pero el criterio, verdad, calidad y talento que desprenden sus versiones arrasan y persuaden. Desencasilla clichés y se vuelva en la música para revivirla de modo apasionado y fascinante. Siglo XVIII y siglo XXI. Casi trescientos años. Otros tiempos, otras sonoridades, ritmos y entornos acústicos. Idénticos sentires. Currentzis actualiza el pentagrama sin mermar la realidad atemporal de la obra de arte. Con instrumentos de época, lleva dinámicas al extremo, tanto como multiplica densidades sonoras y sigue unas métricas que escapan al rigor escolástico para convertirse en animador de una expresión genuina y siempre fascinante, que a buen seguro Händel sería el primero en aplaudir con la misma vehemencia que estos rusos recrean su música. Ni en el mejor de sus sueños, Händel hubiera imaginado la afinación, vuelo, perfección instrumental, ímpetu y sonoridad de estas revividas versiones.

Tedioso sería detallar los quince números que conformaban el selecto popurrí händeliano, a los que aún habría que añadir los cuatro o cinco ofrecidos a modo de propina en un programa largo -dos horas sin pausa-, cargado de lógicas, equilibrios y teatralidad. Un ramillete que fascinó desde el primer momento, con el solemne preludio de la ópera Theodora, seguido sin interrupción por el aria “Augelleti ruscelleti” del oratorio La resurrezione, y el popular Himno de la Coronación “Zadok the Priest”. Todos los solistas vocales procedían de la Academia Anton Rubinstein, y eran reflejo de la excepcional tradicional vocal rusa.

MusicAeterna y Teodor Currentzis / Live Music Valencia

Dirigidas y dirigido al milímetro en gesto y expresión por un Currentzis que gesticula y contorsiona sus largos brazos y cuerpo al dictado del canto, todos los solistas enunciaron con estilo, claridad y depurada expresividad. Aplauso sin reservas a las sopranosTatiana Bikmukjametova, Ksenia Dorodova, Diana Nosireva, Iveta Simonian y Sofia Tsigankova, así como a la mezzo Yulia Vakula y a Andréi Nemzer, contratenor de poderosa voz y expresión. Tanto como al coro prodigioso de MusicAeterna, cuya excepcionalidad se suma a la de sus colegas instrumentistas. No es baladí que cantarán toda la noche de memoria. Difícil imaginar interpretaciones más acabadas y perfectas. Detrás, habitan muchas horas de ensayos y trabajo riguroso. Pero también el peso de la tradición y el talento. Al final, como último bis y colofón de esta sobredosis del mejor Händel, la quietud del aria “Lascia ch'io pianga” de Rinaldo nos dejó a todos con el alma en un puño. Escuchar para soñar.