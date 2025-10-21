45 imágenes para ver el dolor a través de los y las fotoperiodistas
La Unión de Periodistas Valencianos inaugura en el Congreso la exposición “Un año de la DANA”
Maria Bas
El Congreso de los Diputados, en colaboración con la Unión de Periodistas Valencianos, inaugurará el lunes 27 de octubre la exposición “Un año de la DANA” , una muestra que recoge en 45 imágenes la mirada de los y las fotoperiodistas que documentaron los efectos devastadoras de la riada.
Las fotografías muestran, con sensibilidad y rigor, los momentos más duros vividos en distintos puntos de la Comunitat Valenciana: los rescates, la destrucción, la solidaridad ciudadana y el trabajo de los servicios de emergencia. Entre las obras expuestas se encuentran imágenes premiadas en el ámbito nacional e internacional, que han sido publicadas en medios de comunicación de referencia.
La exposición estará en el vestíbulo de Isabel II del Congreso de los Diputados durante todo el mes de noviembre, y posteriormente viajará a València y otras ciudades con la voluntad de continuar difundiendo el valor del fotoperiodismo como herramienta esencial para entender y recordar los hechos que marcan nuestra historia colectiva.
La convocatoria, abierta el pasado mas de junio, recibió cerca de 600 fotografías de profesionales del fotoperiodismo. De entre todas ellas, un jurado profesional ha seleccionado 45 imágenes que conformarán la exposición, una selección que refleja tanto la fuerza informativa como el impacto humano de esos días.
