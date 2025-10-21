El Gobierno suma un millón a los 4 que ya ha destinado a recuperar la cultura tras la dana

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este martes en Paiporta que el Gobierno añadirá un millón de euros a los alrededor de cuatro millones que ha invertido en la recuperación de la cultura en el área afectada por la dana. El ministro mantiene hoy un nuevo encuentro con asociaciones, profesionales y empresas del sector cultural, así como con los representantes de los municipios que el 29 de octubre sufrieron el golpe de la barrancada, a los que trasladará los detalles de este nuevo paquete de ayudas.

En cambio, en esta visita a la zona de la dana, Urtasun no ha previsto ningún encuentro con el conseller de Cultura, José Antonio Rovira, que ayer reclamó una inversión estatal de 15 millones de euros para poner en marcha un bono cultural que ayude a los negocios afectados por la catástrofe. Además, Urtasun ha anunciado para el próximo mes de noviembre la organización junto a la Universitat de València de un “gran encuentro” para analizar “cómo ha ido la recuperación, cuáles son los retos, cuáles son las necesidades”.

Fotos, libros, música e ilustración

Los más de 4 millones que el ministerio de Cultura ha destinado en el último año a la cultura valenciana se ha dirigido al sector del del cine, el libro, el patrimonio cultural, las artes escénicas, la música y las artes visuales afectados por la dana. Por su parte, el millón anunciado hoy irá destinado al proyecto ‘Salvem les fotos’ en la Fundació Horta Sud de la Comunitat Valenciana, a la Academia Valenciana del Audiovisual, a la Fundació pel Llibre i la Lectura, a la Federación Valenciana de la Industria Musical, a la Associació Valenciana de Professionals de la Cultura y a la Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana.

Durante la jornada, Urtasun ha visitado el Museu Comarcal de l’Horta Sud ‘Josep Ferrís March’, en Torrent, donde ha podido conocer de primera mano ‘Salvem les fotos’, un proyecto de recuperación de fotografías y álbumes familiares, así como material audiovisual, que se vio afectado por las inundaciones.

"¿Habéis recibido las ayudas?"

Acompañado por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, Urtasun también ha visitado la Biblioteca Pública Maria Moliner en Paiporta y, en este mismo municipio, la Llibrería La Moixeranga, que quedó arrasada el 29 de octubre cuando se desbordó el cercano barranco del Poyo. Allí ha adquirido dos libros para su hijo – “Futbolísimos” y “La porta dels tres panys”- y ha conversado con las propietarias del negocio, quienes le han explicado al titular de Cultura cómo quedó el comercio el 29 de octubre y cómo ha sido la recuperación. “Como personas aún estamos afectadas”, ha reconocido Eva y Arantxa ante el ministro, que les ha preguntado “con toda la confianza” si les han llegado las ayudas del ministerio. “Sí, han sido muy ágiles”, le han respondido las libreras.

Por último, Urtasun ha visitado el espacio Sedajazz Colectivo de Músicos, en Valencia- Alquería Coca, que recibió una de las ayudas del Instituto Nacional de las Artes Escénicas para su reconstrucción. En el espacio Sedajazz, el ministro de Cultura mantieene esta tarde un encuentro con representantes de las oficinas de reconstrucción, asociaciones profesionales y gestores culturales de municipios afectados, con quienes ha podido hacer balance de la situación a un año de las inundaciones.

Pilar Bernabé, Ernest Urtasun y el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar. / Germán Caballero

"Espero que los demás actúen igual"

En cuanto a la posibilidad de un encuentro con el conseller de Cultura, José Antonio Rovira, Urtasun ha defendido que su ministerio mantiene un “contacto permanente” con la Generalitat y está “a su disposición” para lo que necesite. “Más allá, evidentemente, de las ayudas que nosotros convocamos, la Generalitat sabe que nos tiene a su disposición. De hecho, algunas cosas sí se nos solicitó, como la activación del plan de riesgos en patrimonio y de protección patrimonial, se ha hecho conjuntamente con la Generalitat”.

“Yo estoy centrado en apoyar al sector cultural, que sabe perfectamente que noes hemos movilizado desde el inicio en apoyarles, en escucharles, en lanzar todas las ayudas que nos han solicitado -ha subrayado el ministro. El sector cultural de València ha tenido al Ministerio de Cultura a su lado, y lo único que espero se que las demás administraciones actúen de la misma manera”.

En La Moixeranga, el titular de Cultura ha insistido en que “desde el primer día" su ministerio "ha estado al lado del sector para que ningún proyecto, ninguna librería, ninguna sala, ningún museo quedara atrás. Volvemos a Torrent, Paiporta y Valencia para hacer balance y, sobre todo, para reafirmar nuestro compromiso con la reconstrucción cultural”. Y ha añadido que “no se trata solo de una cuestión de ayudas: se trata de memoria, de comunidad y de derechos culturales; de devolver a las familias sus recuerdos, de sostener los proyectos que dan vida a los pueblos, y de defender que la cultura también forma parte de la respuesta frente a la crisis climática. Porque reconstruir la cultura es reconstruir la comunidad”.

Jornadas profesionales de balance en Valencia

Los días 18 y 19 de noviembre se celebrarán en la Universitat de València ‘Tras la DANA: jornadas para la recuperación de la Cultura”. Se trata de unas jornadas organizadas por el Ministerio de Cultura junto a asociaciones profesionales valencianas, con el objetivo de poner en común y hacer balance de los trabajos

realizados en este año. Además, este encuentro servirá para poner en común propuestas del ámbito de la cultura para las siguientes fases de reconstrucción, así como abordar lecciones aprendidas y buenas prácticas en el ámbito de las emergencias climáticas.