Jaime Siles : "La novela tiene público, pero la poesía tiene lectores"

Jaime Siles (València, 1951) es poeta y catedrático emérito de Filología Latina en la Universitat de València. Está en su despacho, entre clases, cuando atiende la llamada de este diario a tenor de su último reconocimiento: el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca, uno de los galardones más prestigiosos de la literatura en español, otorgado a nombres clave de la lírica como José Manuel Caballero Bonald, Ángel González, Francisco Brines o Fina García Marruz. Siles continúa con su rutina habitual, preparando clases e intercambiando pareceres con sus compañeros de claustro, pero ahora ha entrado, como él mismo lo define, "en una galería de autores de la lengua española a uno y otro lado del Atlántico, y eso es todo un reconocimiento".

El jurado ha reconocido el conjunto de la obra del poeta valenciano, que comenzó a escribir con tan solo 18 años. Se ha valorado la erudición y dominio técnico del lenguaje poético, "además de su aportación a la tradición lírica hispánica desde una perspectiva moderna y cosmopolita", según la resolución emitida por el organizador de los galardones, el Ayuntamiento de Granada, que comenzó con este reconocimiento a las letras en el año 2004.

Siles desconocía su candidatura: fue el diario ABC quien la presentó este año -también el anterior-, por lo que cuando le llamaron para felicitarle, no sabía de qué le estaban hablando, como el mismo recuerda. "Venía de Hamburgo y estaba haciendo una escala en Frankfurt cuando una colega de la Universidad de Granada me dio la enhorabuena, pero no sabía por qué", ríe el autor. Después, fue la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quien hizo la llamada oficial para comunicarle la decisión del jurado.

Además del premio en metálico, que asciende a los 20.000 euros, Siles explica que es casi más gratificante la publicación que realiza la organización del Premio Internacional de Poesía sobre la obra del autor, una antología recopilada en un libro además de conferencias y actividades en torno a la carrera del poeta valenciano. "Es una gran alegría y reconocimiento y dar a conocer la obra siempre es una buena noticia", asegura.

Jaime Siles, en una imagen de archivo. / Germán Caballero / GERMAN CABALLERO

En este sentido, Siles reconoce que la poesía ha sufrido enormes cambios a lo largo de su prolífica carrera. Sobre todo, en el acceso a las técnicas y conocimientos, que ha motivado que la creación lírica haya aumentado considerablemente. "La subjetividad ha llegado a su culmen", señala, y explica que la diversidad de obra y autores es tan grande hoy en día que es imposible catalogarla o asentar un paradigma que pueda definir la poesía actual.

Lo ve también en su alumnado, jóvenes que se inician en la ardua carrera de la filología clásica, la del latín y el griego, "que no llegan aquí para ganar dinero, sino porque verdaderamente creen en las letras, en la poesía".

Pero, ¿ha cambiado también el lector de este género? "La novela tiene público, pero la poesía tiene lectores, más que antes, que son muy activos", sostiene.

Siles formó parte del grupo de los Novísimos, surgido de la obra 'Nueve novísimos poetas españoles'. Crearon entonces una nueva corriente y movimiento lírico en las letras españolas en los años 70, caracterizados por la experimentación, sensibilidad y rigor aplicados a sus obras.

Extensa carrera académica

Se doctoró en Filología Clásica en la Universidad de Salamanca y se le concedió el Honoris Causa en la Universidad de Clermont-Ferrand, en Francia. Ha impartido docencia en diversas universidades tanto españolas como extranjeras y ha desempeñado cargos relevantes, como la presidencia de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, la secretaría de redacción de la Revista de Occidente o la dirección del Instituto Español de Cultura en Viena. En el terreno poético, su obra ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos los premios Ocnos, de la Crítica del País Valencià, de la Crítica Nacional, el Internacional Loewe de Poesía, el premio bienal e las Letras Valencianas y el Jaime Gil de Biedma.

Siles invirtió parte de su tiempo académico en la investigación de las lenguas prerromanas así como la literatura clásica en latín, además de su influencia en la época contemporánea. Estudió también la poesía del barroco y la de las letras del siglo XX, con espcial énfasis a la obra que desarrollaron los poetas de la Generación del 27.