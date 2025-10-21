Nòdul, el festival musical dels pobles del Xúquer, tindrà lloc per al pont de Tots Sants
Artistes de proximitat com Sandra Monfort i Bèrnia es conjuguen amb propostes estatals com Remei de Ca la Fresca, Paco Pecado, Dulzaro, Musgö i Caamaño & Ameixeiras, a més de la proposta internacional de la portuguesa Ana Lua Caiano
Nòdul, el festival de la Vall del Xúquer, reprograma la seua tercera edició, que tindrà lloc del 31 d'octubre al 2 de novembre a cinc poblacions: Alcàntera de Xúquer, Beneixida, Cotes, Sellent i Sumacàrcer. Després de ser ajornat per l’alerta meteorològica, el festival ha aconseguit mantindré tota la programació prevista en les noves dates. Enguany, Nòdul presenta una programació amb nou espectacles de música i d'arts escèniques, entre els quals destaquen propostes de proximitat, com Sandra Monfort, Inka Romaní o Bèrnia, però on també tenen cabuda artistes estatals com les gallegues Caamaño & Ameixeiras, el val·lisoletà Dulzaro, els catalans Remei de Ca la Fresca i Paco Pecado i la gaditana Musgö i fins i tot l'aportació internacional de l'artista portuguesa Ana Lua Caiano.
Nòdul, Festival de la Vall de Xúquer (Ribera Alta, València), "arriba a la tercera edició com una festa que celebra la cultura, el patrimoni i la comunitat local amb una vocació transformadora, que posa en valor la riquesa del territori, i amb un enfocament fresc i col·laboratiu", expliquen els organitzadors. "Nòdul és una celebració que no només és un festival de música, sinó un projecte a llarg termini per dinamitzar la Vall de Xúquer i canviar la manera de concebre la cultura als pobles menuts", afegeixen.
Divendres 31
La tercera edició de Nòdul s'inaugura el divendres 31 d’octubre amb els concerts de Caamaño & Ameixeiras i Dulzaro a les 22.00 hores a la plaça de l’Església de Cotes. Caamaño & Ameixeiras, un duo gallec lligat a la música i al ball d'arrel, arriba a la Vall del Xúquer amb el seu segon disc, 'Quitar o aire', inspirat en la ritologia popular gallega, un univers fascinant on realitat, màgia i religió conflueixen per a buscar respostes, per a sanar i per a celebrar la vida. D'altra banda, Dulzaro és el nom artístic d’Alberto Domínguez, un dels referents actuals en la fusió de la música tradicional castellana amb l’electrònica: culleres, panderetes, panderos i botelles d’anís es barregen amb sintetitzadors en un viatge sonor únic.
Dissabte 1
El dissabte 1 de novembre el Palau dels Comtes d’Orgaç de Sumacàrcer acollirà a les 18.00 hores les propostes de la ballarina Inka Romaní i Bèrnia. L'espectacle de dansa de la ballarina i coreògrafa d'Ayora Inka Romaní, 'Fandango reloaded' naix de l'exploració de les danses populars com a mecanisme de col·lectivitat i comunitat i implica una posada en comú de vocabularis com el de la dansa tradicional i les danses urbanes en un exercici de rematerialització de la memòria. Bèrnia, el grup de vuit músiques valencianes, porta una proposta fresca i potent que fusiona els instruments tradicionals amb elements contemporanis, com els sintetitzadors.
El mateix dia 1 per la nit, Nòdul es trasllada a Sellent, on l’Amfiteatre acollirà a les 22.00 hores el concert de Sandra Monfort. L'artista de Pedreguer portarà fins al festival el seu disc 'La mona', un exitós àlbum de deu cançons que l'han confirmat com una de les més versàtils i avantguardistes del panorama de la música en valencià.
Diumenge 2
El diumenge 2 de novembre, el Cine d'Estiu d'Alcàntera de Xúquer acollirà a les 12.30 hores els concerts de Paco Pecado i Remei de Ca la Fresca. A l’hora del vermut Nòdul rebrà al cantautor kitsch Paco Pecado, amb cançons d'amor, desamor i excessos que transiten del flamenc a la cobla, al pop i tot carregat de lluentor. Els catalans Remei de Ca la Fresca són una de les bandes més inquietes, inclassificables i guerreres del nostre panorama musical, que han sorprès a propis i estranys amb dos potents àlbums en a penes tres anys.
La tercera edició de Nòdul conclourà el diumenge 2 de novembre a les 18.00 hores amb dues propostes més. La cloenda de Nòdul vindrà de la mà de la gaditana Musgö i l'artista portuguesa Ana Lua Caiano a l'Església del Roser de Beneixida. Musgö és el projecte artístic multidisciplinar de Mar Gabarre, arpista elèctrica, cantant i artista plàstica gaditana, que posseeix un estil genuí influenciat pel pop, el folk i la música electrònica. Mentrestant, l'artista portuguesa explora la fusió musical, combinant la tradició portuguesa amb l'electrònica, amb sons del passat units a sintetitzadors, caixes de ritmes i gravacions de camp.
La imatge d’enguany del festival ha tornat a anar a càrrec del dissenyador gràfic Carles Ibáñez, que ha continuat l'evolució visual de la identitat gràfica de la primera edició, amb referències geogràfiques de les ubicacions dels diferents pobles que conformen la proposta. Les entrades per les actuacions són gratuïtes, però per fer possible la continuïtat de Nòdul s'ha habilitat una fila zero per poder col·laborar en el projecte. Podeu trobar tota la informació a festivalnodul.com.
Nòdul
Nòdul va començar al 2023 com un festival pensat i creat per a la Vall del Xúquer, per les característiques concretes de la zona, la tipologia dels seus nuclis urbans, de la seua gent i del seu patrimoni comú, amb la missió de convertir-se una plataforma estable de difusió del patrimoni dels pobles que conformen la Vall del Xúquer a través de la música i les propostes escèniques més innovadores, a més d'una eina de posicionament estratègic d’aquest territori com a nucli de creació, interpretació i difusió artística i cultural.
