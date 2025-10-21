‘Una quinta portuguesa’, de Avelina Prat, con 11 nominaciones, encabeza el listado de los VIII Premis Lola Gaos

La Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV) y el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana han dado a conocer las nominaciones a los VIII Premis Lola Gaos – Premis de l’Audiovisual Valencià, que reconocen los mejores trabajos del último año en el sector audiovisual valenciano. El acto de lectura se ha celebrado en la Sala Joaquín Rodrigo del Palau de la Música, con la colaboración de Mostra de València – Cinema del Mediterrani, que este año ha acogido el anuncio oficial dentro de su programación. La actriz Empar Ferrer y la guionista Joana M. Ortueta han sido las encargadas de dar a conocer a las personas y obras finalistas.

Los académicos y académicas han visionado 72 obras, que han sumado 458 candidaturas frente a las 347 de la pasada edición. Estas proceden de más de 80 producciones de ficción, documental, animación, televisión, radio, publicidad y videojuegos, consolidando el récord histórico de participación en los Premis Lola Gaos.

Del total de obras presentadas, 27 son largometrajes (16 de ficción, 10 documentales y 1 de animación), 37 cortometrajes (16 de ficción, 14 documentales y 7 de animación) y 3 series (1 de ficción y 2 documentales), además de varias candidaturas individuales de profesionales valencianos vinculados a obras no valencianas. En total, se han anunciado los finalistas en 29 categorías, tras la incorporación de tres nuevas modalidades dedicadas a los contenidos de proximidad —mejor programa de televisión, mejor programa de radio y mejor campaña publicitaria comprometida—, que refuerzan la conexión de la Acadèmia con el tejido audiovisual y social valenciano.

En esta edición han participado 441 académicos en el proceso de votación, que se ha realizado a través de la plataforma Votiweb, con el visionado de las obras candidatas disponible en Movibeta.

Entre las producciones más reconocidas de esta edición figura ‘Una quinta portuguesa’, de Avelina Prat, que lidera con 11 nominaciones, incluidas mejor largometraje de ficción, dirección, guion y actriz protagonista. Le siguen ‘Pequeños calvarios', de Javier Polo, con 10 nominaciones, y ‘Un bany propi’ de Lucía Casañ, con 8. También destacan ‘La buena letra’ (6 nominaciones) y títulos como ‘Favàritx’ (4). En otras categorías figuran candidaturas de profesionales valencianos vinculados a diferentes producciones, entre ellas ‘La cena’ o ‘Enemigos', que cuentan con 2 y 4 nominaciones respectivamente, presentadas a título individual.

La presidenta de la AVAV, Teresa Cebrián, ha destacado que “esta edición es un reflejo claro de la vitalidad de una industria que crece en cantidad, calidad y reconocimiento social”, y ha subrayado “el notable aumento de candidaturas y la incorporación de nuevas categorías que refuerzan el vínculo de la Acadèmia con el territorio y la sociedad”.

Durante el evento también se han anunciado algunas de las novedades de la gala de entrega, que tendrá lugar el próximo viernes 14 de noviembre en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). La gala, dirigida por Rafa Piqueras y con guion de Laura Pérez, será retransmitida por À Punt, como parte de su compromiso con el sector audiovisual, y contará con la actriz Inma Sancho como presentadora.

La lectura se ha celebrado en el marco de la Mostra de València – Cinema del Mediterrani, con motivo de la presentación de una nueva colaboración entre la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual y el festival. A través de la sección Finestra, la Mostra proyectará las películas nominadas a los Premis Lola Gaos en las categorías de Mejor Largometraje de Ficción, Documental y Animación, así como las obras candidatas a Mejor Dirección y Guion, reforzando la visibilidad del talento audiovisual valenciano y el vínculo entre ambas instituciones.

Listado completo de nominaciones:

Mejor vestuario

Giovanna Ribes por ‘La buena letra’

Giovanna Ribes por ‘Una quinta portuguesa’

Inés Roig Liverato por ‘La invasió dels bàrbars’

Raquel Porter por ‘Un bany propi’

Ruth Sempere por ‘Pequeños calvarios’

Mejor maquillaje y peluquería

Esther Guillem, Pilar Guillem por ‘La buena letra’

Vicen Betí, Fina Espert por ‘La invasió dels bàrbars’

Vicen Betí, Fina Espert por ‘Un bany propi’

Mejor dirección artística

Carlos Ramón Almenar por ‘Enemigos’

Maje Tarazona por ‘La cena’

Mireia Soto por ‘Pequeños calvarios’

Mejor dirección de producción

Goretti Pagès por ‘Una quinta portuguesa’

Lorena Lluch por ‘La buena letra’

María José Rocher por ‘Un bany propi’

Mejor actor de reparto

Arturo Valls por ‘Pequeños calvarios’

Carles Sanjaime por ‘Un bany propi’

Roberto Álamo por ‘A la cara’

Víctor Palmero por ‘Cel meu infern teu’

Mejor actriz de reparto

Amparo Báguena por ‘Un bany propi’

Gloria March Chulvi por ‘La cena’

Luna Pamies por ‘Enemigos’

Mejor sonido

Dani Navarro por ‘Favàritx’

Iván Martínez-Rufat por ‘La invasió dels bàrbars’

Iván Martínez-Rufat por ‘Una quinta portuguesa’

Martín Touron, Xavier Mulet, Mario González, Mayte Cabrera por ‘Pequeños calvarios’

Mejor montaje

Ernesto Arnal, Vicente Ibáñez, Yago Muñiz por ‘Pequeños calvarios’

Juliana Montañés por ‘Una quinta portuguesa’

Pepa Roig por ‘Un bany propi’

Mejor dirección de fotografía e iluminación

Beatriz Sastre por ‘Pequeños calvarios’

Gabo Guerra por ‘Favàritx’

Santiago Racaj por ‘Una quinta portuguesa’

Mejor música original

Arnau Bataller por ‘Nena’

Luis Ivars por ‘Parecido a un asesinato’

Vincent Barrière por ‘Una quinta portuguesa’

Mejor canción original

‘Caminar el tiempo’, de Blanca Paloma y Luis Ivars (‘Parecido a un asesinato’)

‘Pequeños calvarios’, de Jhonny B. Zero (‘Pequeños calvarios’)

‘Ecos’, de Xenia Rubio (‘Balearic’)

Mejor guion

Alfonso Amador, David Valero por ‘Enemigos’

Avelina Prat por ‘Una quinta portuguesa’

Celia Rico por ‘La buena letra’

Mejor actor protagonista

Abdelatif Hwidar por ‘Favàritx’

Manolo Solo por ‘Una quinta portuguesa’

Vito Sanz por ‘Pequeños calvarios’

Mejor actriz protagonista

Sonia Almarcha por ‘A la cara’

Nuria González por ‘Un bany propi’

Maria de Medeiros por ‘Una quinta portuguesa’

Mejor dirección

Avelina Prat por ‘Una quinta portuguesa’

David Valero por ‘Enemigos’

Javier Polo por ‘Pequeños calvarios’

Mejor cortometraje de animación

‘Buffet paraíso’, de Hampa Studio, WKND

‘Carmela’, de Pangur Animation, Mansalva Films, Foliascope

‘Sweet Cabanyal’, de Barreira Arte y Diseño

Mejor cortometraje documental

‘Arcén’, de Jaibo Films

‘Flors de plàstic’, de Jaibo Films

‘Los chicos con las chicas’, de When Lights Are Low’

Mejor cortometraje de ficción

‘Berta’, de Lucía Forner Segarra

‘Còlera’, de Aire de Cinema, Wicker Films

‘Pálpito’, de Projecta Films & Media

Mejor serie documental

‘Ignorant’, de Tarannà Films

‘Informe’, 2.ª temporada, de Bisílaba

Mejor serie de ficción

‘Favàritx’, de TV On Producciones, Empatic Comunicación y Marketing, Volf Entertainment

Mejor programa de televisión de proximidad

‘Aquí la 8’, de Televisión Popular del Mediterráneo

‘Dejavú’, de Creaconcepto

‘Xino Xano’, de Microfilm 2.0

Mejor programa de radio de proximidad

‘Càmera i acció’, de Canals Ràdio

Mejor campaña de publicidad comprometida y de proximidad

‘All i pebre’, de Inquieta Films

‘Valor incalculable’, de Amparo & Asociados, Montaña Studio

‘Voler millor’, de Amparo & Asociados, Laquadra TV

Mejor videojuego

‘Bambas!’, de DevilishGames

‘Just Work’, de Barreira Arte y Diseño

‘The Iron Chronicle’, de Barreira Arte y Diseño

Premio Joven al mejor largometraje

‘Balearic’, de Umbracle Cine

‘Un bany propi’, de Producciones Televisivas Mecomlys

Mejor largometraje de animación

‘El tesoro de Barracuda’, de Hampa Studio, Inicia Films

Mejor largometraje documental

‘Beckett y el rinoceronte blanco’, de Jaibo Films

‘Cecilia Bartolomé: tan lluny, tan a prop’, de Tarannà Films

‘Equipo Crónica. Arte de trinchera’, de Estrela Audiovisual, Dacsa Produccions, Zootropo Studio, Corporación RTVE

Mejor largometraje de ficción

‘La buena letra’, de Misent Producciones, Mod Producciones, Arcadia Motion Pictures

‘Pequeños calvarios’, de Pequeños Calvarios AIE, Los Hermanos Polo Films, Japónika Films

‘Una quinta portuguesa’, de Jaibo Films, Almendros Blancos AIE (Distinto Films, Jaibo Films)